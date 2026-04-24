日料廚師潛套房裝2針孔　女同事陷《楚門的世界》隱私被看光

▲蔡姓日料廚師涉嫌潛入女同事租屋處裝針孔，秘密窺視他人生活起居近1年。（示意圖／pexels）

記者劉昌松／台北報導

蔡姓已婚廚師去年潛入女同事住處，在房間和浴室各裝1個針孔攝影機，透過網路隨時點看偷拍影像，還因此得知女同事的手機密碼，蒐集女同事社交內容並下載出遊的生活影音，直到今年2月，蔡男要重回現場更換針孔電池被房東發現，女同事驚覺被人24小時窺視。台北地檢署24日將蔡男依妨害性隱私等罪嫌提起公訴。

美國電影《楚門的世界》描述主角從出生開始，就被無所不在的攝影機環繞，在一群演員環繞下，過著被安排的劇本人生，在台北發生的真實版《楚門的世界》是由蔡男策劃，他是大安區一間日式料理店的廚師，從2024年底開始，以手機偷拍被害女同事工作背影，久了竟成習慣，經常注意女同事的一舉一動。

2025年初，蔡男在未上鎖的員工儲物櫃內，發現女同事租屋處的鑰匙，私自加以備份後，先查看班表，趁女同事上班時間，帶著2組針孔攝影機潛入，分別藏在套房入口處的變電箱，以及浴室上方的天花板隔層，視野幾乎遍及女同事寢居作息空間，為了使用針孔網路傳輸功能，蔡男在房內搜尋，從女同事租屋契約的資訊中，猜出套房WiFi的密碼，然後在電視後方擺了1支錄音筆。

之後蔡男天天用自己的手機窺視女同事私生活，看到喜歡的片段就擷取存檔，還因此發現女同事操作手機的秘密，趁沒人注意就去員工儲物櫃拿出女同事手機，輸入祕密後隨意查看女同事的通訊、社群瀏覽紀錄，並用airdrop把喜歡的影像照片傳到自己手機內。

雖然幾個月後，蔡男查看女同事生活的頻率變少，仍會不定時回到女同事住處，更換針孔電池，2026年2月間，蔡男再度潛入套房被房東撞見，女同事得知後驚覺不妙，一方面確認家中沒有重要財物失竊，一方面委託偵信社檢查，發現針孔、錄音筆，女同事驚恐報警。

檢警緊急聲請搜索票，前往蔡男家中查扣電腦硬碟，發現大量偷拍影像檔案，蔡男否認想追求女同事，辯稱只是出於好奇之心，檢察官向法院聲請將蔡男聲押獲准後，依妨害性隱私、跟騷、無故侵入他人電腦、無故取得他人電磁紀錄等罪將蔡男提起公訴，將由法院開庭決定是否繼續羈押。