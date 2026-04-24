夏威夷郡訪花蓮姊妹市交流！聚焦永續治理與韌性城市發展

▲美國夏威夷州夏威夷郡郡長C. Kimo Alameda（左四）率團訪問花蓮，展開為期4天的姊妹市交流。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

美國夏威夷州夏威夷郡（County of Hawai‘i）郡長C. Kimo Alameda率團訪問花蓮，於4月22日至25日展開為期4天的花蓮縣姊妹城市交流行程，除拜訪花蓮縣長徐榛蔚外，並於23日參訪再生資源中心及防災教育館，聚焦永續治理與韌性城市發展議題，深化雙方交流。

縣長徐榛蔚表示，花蓮與夏威夷同為島嶼型地區，面對資源有限與自然災害頻繁等共同挑戰，雙方在環境治理與防災體系上具有高度交流價值。歡迎本次新任郡長上任後即率團訪花，展現對姊妹城市情誼的重視，也為兩地持續交流合作奠定良好基礎。

▲▼訪團參訪花蓮縣DAKA再生資源中心鸚鵡螺圖書館及防災教育館。

訪團此行同時參訪花蓮縣DAKA 再生資源中心鸚鵡螺圖書館及防災教育館，深入了解本縣在家庭廢棄物處理、資源回收再利用及循環經濟推動成果，以及防災教育、災害預警與應變機制。

縣府指出，花蓮與夏威夷同為島嶼型地區，皆面臨資源處理壓力及地震、颱風、地熱與火山等複合型災害挑戰，雙方透過此次交流，就資源循環技術與防災整備、民眾教育及跨部門應變體系進行經驗分享，攜手強化城市韌性與永續治理能力。

夏威夷郡訪團成員表示，「很難想像在山裡面有這樣子的圖書館（指再生能源中心）」，對整個熱能的運用、循環經濟很值得學習，也讚許對於周邊社區周邊原住民族工作權益的照顧。

縣府表示，自1971年與夏威夷郡締結盟約，該郡也成為花蓮縣首個姊妹城市，近年因發展南島文化加強互訪及交流，2024年徐縣長率縣府團隊、12名藝術家及文化藝術團代表參與太平洋藝術節，涵蓋觀光、文化、環境及產業等多元領域，兩地更透過盟誼重申宣言，持續深化合作關係。此次適逢締結55週年之際，夏威夷郡長率團來訪，更象徵情誼延續。未來將持續透過國際城市、姊妹城市交流合作，推動花蓮成為兼具環境永續與安全韌性的宜居城市，讓世界看見花蓮。

