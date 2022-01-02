送成家大禮！發票趕快登錄　彰化17日將抽青年住宅

▲彰化縣政府17日將送青年住宅。（資料圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化5倍券加碼「花在彰化 好禮一把抓」活動，第1次直播抽獎即將於1/17日(一)上午10時於縣府中庭登場，只要在彰化縣消費滿200元以上就可取得抽獎資格，於1/15日23時59分59秒前上網完成登錄，就有3次抽獎機會，此次將抽出1間青年住宅，越早登錄，中獎機率越高。

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王惠美表示，「花在彰化好禮一把抓」振興加碼活動10月中開始起跑，目前已累計登錄超過120萬筆，消費金額突破18億元大關，活動到6月30日止，抽獎時間則落在明年1月17日、4月與7月，大家要把握機會。

只要在彰化縣消費200元就可參加摸彩，花越多就越有機會，將一張收據、發票或台灣Pay明細，上傳到「花在彰化好禮一把抓」網站登錄，就可參加摸彩，每張最多有10個序號，摸彩獎品包括3間青年住宅、100台電動機車，還有1萬8,000個現金獎，單單現金獎就有2700多萬元，也提醒大家第1次抽獎登錄時間將於111年1月15日23時59分59秒截止，也就是說1月16日凌晨登錄後的序號，只有2次抽獎機會，越早登錄，中獎機率越高，歡迎大家把錢花在彰化。

今年五倍券頭獎是是伸港青年住宅一戶一房，如果抽中的人想放棄承購資格，也可換取125萬元的等值現金，二獎是曾連19年獲得台灣精品獎PGO電動機車，是今年推出新款電動機車，PGO摩特動力就是曾生產比雅久機車的廠商，是彰化在地有50年之久的機車大廠，不僅是彰化之光，也是台灣之光。

彰化縣政府經濟暨綠能發展處表示，民眾只要憑110年10月15日起到111年6月30日止消費的發票、免用統一發票收據或台灣Pay明細，完成登錄後，就可參加抽獎，振興經濟，彰化加碼活動，登錄網址：https://changhua-go.chcg.gov.tw/



