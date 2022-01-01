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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

總統府升旗典禮有正妹醫師！　爆紅「熱舞新娘」任國歌領唱

▲總統府元旦升旗典禮，中央疫情指揮官陳時中與醫師代表領唱國歌。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統府元旦升旗典禮，中央疫情指揮官陳時中與醫師代表曹玉婷領唱國歌。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

2022年總統府元旦升旗典禮，以「堅韌台灣，立足世界 World as One」為主題，清晨由衛福部長陳時中與代表性醫護人員擔當國歌領唱人。其中一位醫護人員外型出眾，她正是先前因「熱舞新娘」爆紅正妹醫師曹玉婷。

中華民國111年元旦總統府升旗典禮，以「堅韌台灣，立足世界 World as One」為企劃主軸。由於近年台灣受到疫情影響，因此今年活動特別安排「向醫護致敬演唱會」，除了拍謝少年的演出之外，更特別邀請一群熱血的急診醫師組成的搖滾樂團「重症搖滾」，他們將防疫期間觀察到的現象，以及對台灣民眾說的話譜成詞曲，創作出《親愛的台灣人》及《毋免再煩惱》。

隨後，則由五大醫事公會的百位醫護登台大合唱，展現醫護堅定團結的意念，一連合唱《幸福台灣子》及《明天會更好》等抗疫曲目。最後，6時20分左右，總統蔡英文、副總統賴清德等人，受邀來到總統府前廣場，一同唱國歌並參與升旗典禮，本次國歌領唱，則是由衛福部長陳時中，以及具有代表性的醫護人員來帶領。

在醫護人員之中，除了陳時中之外，其中有一位女醫師備受關注，正是過去因「熱舞新娘」爆紅的正妹醫師曹玉婷。

在2015年時，網路出現一部婚禮紀錄片，片中新娘以輕快熱舞方式進場，新娘因為外型甜美出眾，很快受到網友熱烈討論，而這位新娘也就是今天清晨擔任國歌領唱之一的醫師曹玉婷。

曹玉婷是台大醫院家醫科醫師，在學生時代擔任過合唱團團長，在北一女時更是樂隊隊長，得過台北市高中樂旗舞隊觀摩賽特優；大學時期也參與熱舞社，可說是會讀書之外，還能歌善舞。

曹玉婷現職是台大北護家醫科主治醫師，專長是家庭醫學、婦女醫學、旅遊醫學、慢性病控制、預防醫學，其中包括癌症篩檢與疫苗施打等。

▼熱舞新娘影片瘋傳。（資料照／翻攝自YouTube）

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