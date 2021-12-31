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社會 社會焦點 保障人權

稱美國人聊色正常！高雄人妻「被弄痛」訊息曝光　人夫翻譯後氣炸

▲▲偷情,外遇,劈腿,婚外情。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲蕭女偷吃洋男被抓包。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄一名蕭姓人妻外遇美國籍男子Jesse，多次深夜未歸並傳訊息說下體被弄痛，而這些訊息剛好被蕭女的兒子發現，以手機翻拍後拿給蕭夫看，這才讓案情曝光。事後，蕭女辯稱歐美人聊天開色情玩笑是正常互動、證據無效等，皆被法官不採信。高雄地院16日判決出爐，判蕭女及Jesse應賠償蕭夫20萬元，全案可上訴。

判決書指出，蕭夫指控，他跟蕭女2003年10月11日結婚，婚後育有1名還未成年的兒子；蕭女自2021年2月開始就經常以同事聚餐等藉口到凌晨才回家，甚至多次直接不回家。

蕭夫表示，兒子4月某日無意間發現蕭女的手機內有蕭女跟Jesse的親密照片、親暱通對話等，立刻借他的手機翻攝再跟他說，這才讓案情曝光，原來妻子多次外宿都是住在Jesse的家中，且Jesse去醫院開刀時，還整晚在醫院照看，氣得他直接提告。

蕭女則辯稱，手機內的對話並非兒子發現，而是丈夫4月底趁她洗澡時偷偷翻攝，還將內容傳給小姑及朋友，並使用Google翻譯後逼迫兒子觀看；她認為，丈夫取得的對話證據已侵害她跟Jesse的隱私權，目的與手段不符合比例原則，已足認構成妨害秘密，所得證據為法所不容，應認無證據能力而予排除適用。

▲大腿,蜜大腿,腿粗,短裙,女生,辣妹。（圖／記者周姈姈攝）

▲蕭女傳訊給Jesse說下體被弄痛。（示意圖／記者周姈姈攝）

蕭女說，Jesse是美國籍，歐美國家較為開放之民情，相互碰觸臉頰實為禮儀展現，且兩人相識已久，熟識友人間對話略帶情色之玩笑話亦屬正常，朋友間的訊息對話都會較為誇大、背離現實，都是玩笑話而非談情說愛，認為丈夫沒有證據僅以對話去推測外遇，等於箝制配偶的言論自由。另外，Jesse獨自來到異地，她去醫院探訪並無違反常理。

蕭女與Jesse對話除了互訴愛意之外，蕭女曾說「I can't choose one between you two.I need to be a good mom,and also be a good girlfriend for you（我無法在你們之間作選擇，我需要當一個好媽媽，也要當你的好女友）」「After I got up this morning,I feel a little pain in my vagina…and last time.I had the same feeling（早上起床後我感覺到下體有點疼痛，上一次我也有相同的感覺）」，Jesse則說「I'm sorry for making your vagina feel pain.I was only trying to make you feel good.I apologies if hurt you.I'm a good man but not perfect.（我很抱歉讓妳的下體疼痛，我只是想讓妳舒服，如果傷到妳真的很抱歉，我是個好男人，但也並非十全十美）」。

針對蕭女提及隱私權部分，高雄地院表示，隱私權為維護人性尊嚴所不可或缺之憲法價值之一，但在刑事、民事中對於證據的看法略有不同，於刑事訴訟程序中，檢察官代表國家行使追訴權，與被告明顯是不平等地位，不法取得的證據應該嚴格對待，以證據排除法則限制司法權之作為；但在民事訴訟程序，對立的雙方是公平地位，於法院面前為權利之主張與防禦，證據之取得與提出均無不對等情事，較無前述因司法權之強大作用可能造成之弊端，因此證據能力之審查密度，應採較寬鬆態度，非有重大不法情事，否則不應任意以證據能力欠缺為由，為證據排除法則之援用。

法官認為，雖然雙方對於對話、合照的取得方式各有主張，但沒有證據可認定蕭夫用暴力、脅迫等方式得，加上蕭夫沒有長期監控，是一時察看才得知，雖有害蕭女的隱私權等，但侵害行為不算嚴重，衡諸原告基於配偶關係所生之身分法益暨其所獲證據之訴訟法價值、發現真實與促進訴訟之必要性等情，應認對話紀錄及照片仍得於本件訴訟中作為證據使用。

採信翻攝的對話、照片後，法官表示，蕭女與Jesse以男女朋友互稱，又將對方視為生命中最重要之人、提及私密處疼痛及做愛等情節，依社會一般通念及觀感，實可認定兩人明顯逾越普通朋友一般社交行為的界線，且蕭女以歐美國家開放民情為藉口，可見是牽強卸責之詞，自不足採信，衡量雙方經濟能力後，判蕭女及Jesse應賠償蕭夫20萬元，全案可上訴。

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