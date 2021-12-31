眾智未來，創新科技　海峽兩岸青少年創客大賽圓滿成功

記者趙禕/台北─上海連線報導

超過300名選手在經歷兩個半月的腦力激蕩之後，第六屆海峽兩岸青少年創客大賽圓滿落幕，這項匯聚了兩岸眾多青、少年智慧的賽事已經創造出不少具有社會和產業價值的產品。來自華東台商子女學校的學生有兩個項目分別拿下青少年組一等獎和二等獎。

▲▼第六屆海峽兩岸青少年創客大賽圓滿落幕。（圖／上海市台胞服務中心提供）

本屆創客大賽仍然沿續了「眾智未來」的主題，來自昆山、上海、深圳和台北四地分賽場、超過300名選手在過去兩個半月裡總共創作了72個項目，比賽以線上評審，線下項目指導製作的形式進行；參賽選手從個人體驗入手，逐步推演至社區，並擴大到區域以及全人類的環境及生存系統，各個項目聚焦關注中華文化、教育、環境、健康、城市未來等可持續發展領域，結合創新設計理念和前沿科技，創造具有社會和產業價值的產品。

▲▼本屆海峽兩岸青少年創客大賽的部份參賽作品。（圖／上海市台胞服務中心提供）

受到新冠疫情的影響，本次賽事的頒獎典禮全部採取雲頒獎的方式舉行，大陸海峽兩岸關係協會副會長李文輝表示，海峽兩岸關係協會成立三十周年來，大力促進兩岸交往，積極支援和推動兩岸交流合作，促進兩岸同胞心靈契合；當前兩岸關係面臨嚴峻挑戰，兩岸民間交流也期待回暖，兩岸青少年是兩岸關係和平發展的未來，希望兩岸青少年能夠通過參加海峽兩岸青少年創客大賽，互相學習、互相了解，共同為兩岸關係和平發展、融合發展作出積極貢獻。

▲大陸海峽兩岸關係協會副會長李文輝。（圖／上海市台胞服務中心提供）

▼大陸海峽兩岸關係協會副會長李文輝通過智慧郵筒，向青少年組、成人組獲獎選手「雲頒獎」。（圖／上海市台胞服務中心提供）

主辦方之一的同濟大學副校長婁永琪指出，本次建立起線上平台，以虛擬建模雲端城市，創造出包括上海、台北、深圳等10多個線上元宇宙，讓觀眾能在雲端欣賞參賽選手的風采，這對於疫情時代兩岸的互動交流意義非凡。他希望通過這次的比賽進一步推動青少年在創新科技領域的成長，也希望後疫情時代有更多兩岸青年參與這項活動，傳承創新文化、發揚創客精神。

▲同濟大學副校長婁永琪。（圖／上海市台胞服務中心提供）

這屆大賽分為高中生以上的成年人組和初中、小學生的青少年組，展現兩岸青少年學生和創客團隊的無限創意。在經過各地分賽層層選拔之後，12個項目獲得青少年組三等獎、8個項目獲得二等獎，4個項目獲得一等獎；成年人組則有3個三等獎，2個二等獎，和1個一等獎。

▲上海市台辦副主任陽禮華等人向獲獎選手頒獎。（圖／上海市台胞服務中心提供）

來自華東台商子女學校的5位小朋友設計了一件既可以日常穿著，在意外溺水或發生碰撞時也可以迅速充氣的防護服，她們用小型二氧化碳鋼瓶及壓力型止逆閥對衣服內層充氣袋充氣，可以重複充氣以增加漂流時間，還用可擕式micro：bit板持續發出聲光求救訊號；她們創作的項目得到評委們的青睞，榮獲青少年組一等獎。

▲獲得青少年組一等獎的華東台商子女學校5位小朋友和她們的作品「充氣防護服」。（圖／主辦方提供）

本次大賽指導單位海峽兩岸關係協會副會長李文輝，和主辦方上海市台辦副主任陽禮華、同濟大學副校長婁永琪、上海市科技藝術教育中心主任陸曄、同濟大學港澳台辦主任鄭曉蕾等人，為優秀項目的全國巡展揭幕，這些優秀項目作品將在接下來三個月進行線下賽區巡展和雲端城市作品展；大賽主辦方還將對接專業導師、工程師進行項目優化培育，為對接項目產品化做準備。

▲大陸海峽兩岸關係協會副會長李文輝等人為優秀項目的全國巡展揭幕。（圖／上海市台胞服務中心提供）