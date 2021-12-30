快訊／再爆群聚？　北市檢疫旅館3人確診！整棟已清空

▲北市防疫旅館確診個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（30）日公布北市某檢疫旅館近期發現3例個案確診，從不同國家進入，指揮官陳時中說，目前正在進行基因定序釐清是否群聚，而地方政府已經展開行動，旅館全部清空並且進行相關檢驗。

國內先前發生北市、桃園檢疫旅館出現期滿前採檢確診個案，而且同時間同層樓都有個案，確認為群聚事件，且有個案改列本土。陳時中今日再公布北市某檢疫旅館近期發現3例確診個案，他說，個案有選擇選擇14+7、10+4+7方案，從不同國家入境，目前為時間有關連，還不能說是群聚，後續還要進行基因定序釐清。

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陳時中也提到，地方政府已經展開行動，個案例一有的時候，就在做當樓層、幾個樓層準備，第三個案例一出來，昨天已經完成全體清空也做相關檢驗，但時間很趕，相關檢驗還不完全。

▲案17058、17085接觸者匡列及採檢情形。（圖／指揮中心提供）

旅館員工部分，8人已經有7人陰性，還有1人檢驗中。有兩案在同一層樓，當成群聚案件作相關進行，該樓層住了29人，目前還在安排採檢、移往新的檢疫處所，一名陽性就是今天公布的案17099。

而最早確診的17058選擇10＋4，10天後返家住在地下室，和家人基本沒有接觸，相關家人3名採檢也是陰性，目前對社區應該沒有影響，至於是否旅館群聚，還要進一步檢驗才能報告。