快訊／8天連殺2人！「蝦米」輾死兄弟再殺角頭　遭判無期徒刑

▲台南「蝦米」8天連殺2人。（圖／記者林悅攝、翻攝當事人臉書）

記者林悅、林昱萱／台南報導

於今年2月間犯下槍殺老大命案，綽號「蝦米」的蔡秉逸於8天連殺2人，兩人分別為同門兄弟王重傑以及昔日老大陳建文，而其自11月16日起被延長羈押兩個月，目前整起案件發生至今已經超過10個月，台南地院於稍早做出宣判，判蔡秉逸無期徒刑。

蔡秉義8天內接連殺死同門兄弟王重傑、又持雙槍射殺角頭，引發社會嘩然，而這兩起案件的起因，是因為蔡懷疑王男背叛他，害他遭到警方鎖定，因此在2月16日晚間和6名同夥前往汽車旅館埋伏，之後又分別徒手、金屬棍棒、西瓜刀方式猛力攻擊王男，而王男遭攻擊後，立即逃離現場，之後見到路邊的劉姓騎士後，其為了逃命強行坐上對方的機車，但最後卻仍是遭到蔡男的同夥追上。

蔡男倒地後，負責開車的曾男卻仍是多次開車衝撞、輾壓王男，導致王男最後傷重不治，而王男死後，蔡秉義聽聞有人想要報仇，因此展開逃亡，但之後又聽到母親、妻兒住處有人跑去鬧，認為是昔日老大陳建文搞鬼，讓他心生殺意，因此持2把手槍闖入客廳後，隨即開槍射殺對方，而陳男身上有7處槍傷入口，造成心臟、肺臟、肝臟和腎臟多處槍傷併大量內出血、休克死亡。蔡男槍殺陳男後，在大門留下作案雙槍，並向台南市刑大投案。

對此，台南地院審結宣判，蔡秉逸被合併判無期徒刑、曾俊湳15年10月刑、劉科南1年徒刑、蘇琮傑1年4月刑、余俊廷1年6月刑、王秉州1年2月刑、徐梓恆1年2月刑。