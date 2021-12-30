妖怪村推手卸南投旅館公會理事長　泰雅渡假村老總接棒

▲南投縣旅館商業同業公會理事長職務，由卸任理事長林志穎（右）交接給新任理事長李吉田（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

疫情重創「觀光首都」南投縣的觀旅產業，南投縣旅館商業同業公會理事長職務日前進行交接，由溪頭「妖怪村」推手林志穎交棒給回鍋的泰雅渡假村總經理李吉田，縣長林明溱肯定旅館業者長期在南投縣觀光旅遊的用心付出，期盼眾人做好防疫工作，一起努力撐過疫情影響，相信不久後觀光業將重新復甦。

南投旅館公會新任理事長交接暨理監事授證儀式27日中午在南投市舉行，林明溱出席並頒發當選證書。

林志穎說，他6年前從李吉田手中接下棒子，期間將餐旅服務競賽擴大為全國性常態競賽，雖然今年因疫情關係停辦一年，但明年一定會辦得更大更好，感謝這段時間所有理監事的幫忙。

李吉田表示，無論旅館、民宿都是一個大家庭，南投縣擁有優良的觀光資源及組織，縣長林明溱對南投觀光建設的投入不遺餘力，吸引各縣市都到南投觀摩學習，相信在大家共同努力下，南投觀光會越來越好。

林明溱指出，觀光景點開發由縣府主責，目前九九峰生態園區已規劃完成、基礎工程發包中，開發後配合九九峰可愛世界園區，相信能吸引更多人潮；埔里鯉魚潭也將進行周邊環境整治，名間天空之星開發案也在上星期順利發包，未來南投觀光產業將更加豐富。

林明溱說，遊客到南投後的遊程則仰賴觀光業者用心服務，在南投觀光產業中同樣扮演要角；李吉田過去曾擔任旅館公會理事長，期盼他這次回歸能帶領南投業者在疫情中開創更多元化的經營。



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