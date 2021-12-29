凌晨3時5000人搶買迪士尼「耶誕六寶」　她排到崩潰跪喊：我憋到尿血

▲上海迪士尼推出達菲熊耶誕系列，沒想到限購加上季節限定讓轉賣價翻數倍，引發5千多人徹夜排隊。（圖／翻攝自迪士尼微博）

圖文／CTWANT

大陸上海迪士尼近日因耶誕節推出許多限定周邊產品，除了目前只有上海迪士尼才有的「玲娜貝兒」熱賣之外，更推出「達菲和朋友們耶誕系列商品」，沒想到推出後大受歡迎，竟然凌晨3點就有5000人排隊購買，甚至有人排到跪地、尿血的狀況，相當離譜。

上海迪士尼近日推出2021達菲耶誕系列商品，當中的「達菲和朋友們聖誕系列商品」，一組被稱為「耶誕六寶」角色吊飾大受歡迎，加上限購令每人每次只能買2件，也讓網路平台上價錢被炒高，原價139元人民幣（約台幣602元）被加價200到500元人民幣（約加價868到2168元台幣）。

▲過去迪士尼就常有限定商品熱賣被搶購的前例，這次更是讓5千人徹夜排隊創下紀錄。（圖／翻攝自迪士尼微博）

由於「耶誕六寶」難購買，加上轉賣可以賺錢，讓不少黃牛都來排隊，導致今（29）日凌晨3點竟然有5000多名遊客，在上海迪士尼外圍排隊，有網友就在網路上放出一段拍攝的影片，疑似有人因排隊排太久，跪地崩潰大喊：「我憋到尿血」，讓不少網友看到後覺得相當誇張。

▲有民眾被拍到排隊排到跪地崩潰，大喊憋到尿血。（圖／翻攝自微博）

不少人都認為是迪士尼在玩飢餓行銷，但也有不少網友譴責這些排隊民眾，「八成都是黃牛吧」、「有必要為了玩偶搞成這樣」、「成年人了還要這樣把身體搞壞」、「5000人要排到什麼時候」。

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