DIY筆記本寫滿滿！國小旁三合院竟是製毒工廠　金主等5人落網

記者游瓊華／台中報導

刑事警察局中部打擊犯罪中心在彰化縣芳苑鄉破獲二級毒品甲基卡西酮工廠，起出價值千萬元、近4500公克毒品成品和原料，還查獲一本製毒筆記本，並逮捕製毒主嫌張姓男子、江姓助手及製毒師廖姓男子，還有背後金主徐嫌、租屋給張男的徐嫌親友共5人，全案依違反毒品危害防制條例移送地檢署偵辦。

▲製毒工廠藏國小旁，警破獲逮5嫌。（圖／民眾提供，下同）



中部打擊犯罪中心今年7月間接獲情資，指稱張姓男子涉嫌製毒，中打立即與彰化縣警局員林、溪湖及芳苑分局聯合成立專案小組，並報請彰化地檢署檢察官指揮偵辦，循線展開追緝。

專案小組進行跟蒐後，發現張嫌、江姓助手及製毒師廖姓男子3人，利用彰化縣芳苑鄉的一處三合院當掩護，和當地國小只有一個小巷弄之隔，3人就躲在裡面製毒。

專案小組持搜索票前往芳苑鄉、員林鎮及張嫌位於台中北區住家等6處地點攻堅搜索，查獲張嫌等3人到案，並在製毒的三合院內查獲第二級毒品卡西酮先驅原料器具一批、液態卡西酮1400公克、卡西酮成品結晶體276公克、製毒原料苯丙酮2801.5公克及製毒筆記本等證物，並將張嫌等3人以違反毒品危害防制條例移送彰化地方檢察署偵辦。專案小組更往上溯源，查出其幕後出資金主徐姓男子及提供三合院製毒的徐男親友，徹底斷絕資金來源。