Delta＋Omicron＝Delmicron？　羅一鈞澄清：無此變異株

記者嚴云岑／台北報導

歐美染疫人數激增，外媒報導恐為Delta與Omicron結合的雙重變異株「Delmicron」惹禍！中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（29）日澄清目前並無被命名為Delmicron的新變異株，但也提到Omicron的突變位點多，部分與Delta突變位點重疊，「病毒學上的確有相似的地方」。

根據《印度時報》報導，Delmicron為上述2種病毒結合而成，被認為具有高度傳染力，容易引發重症，常見症狀也反映母系毒株的特徵，包括高燒、持續咳嗽、嗅味覺喪失與改變、頭痛、流鼻水、喉嚨痛等等，蛋仍需進一步研究，才能夠釐清其性質。

羅一鈞下午在記者會中被問及Delmicron時回應，自己有去看印度報導，其內容提到感染Omicron後症狀輕微，只有咳嗽、喉嚨痛等，但印度部分患者卻出現發燒等全身性症狀，因此自行發明了一個新詞叫Delmicron。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，因為Omicron帶有的突變點多，有些與Delta位點接近，我國個案數增加後，也有1例個案出現嗅味覺異常情形，不全然都是輕微感冒。

羅一鈞強調，感染後症狀原本就因人而異，臨床上也有人出現全身倦怠、發燒等情形，但不至於到用Delmicron這個新症候群取代Omicron。而我國目前累積50人感染Omicron，47人為突破性感染，其中21人無症狀、29人輕症。