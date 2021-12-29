「最醜皇帝像」獲文化部指定「重要古物」！理由：怪異肖像風行

▲左、右兩幅都是明太祖畫像，外貌卻有天壤之別！其中右幅被稱為「史上最醜皇帝像」如今獲文化部指定為「重要古物」。（圖／故宮書畫典藏資料檢索系統）

記者林育綾／綜合報導

文化部公布最新一波「國寶」及「重要古物」名單，從明朝到宋朝，9位皇帝與皇后的畫像共10件皆登上「國寶」；另有2件則列為「重要古物」，其中一件便是被網友稱為「史上最醜皇帝像」的「明太祖坐像」，指定理由提到，這類明太祖醜像流傳有眾多造型，不同版本還會在冠冕、袍服、座椅等變化，能反映此型怪異肖像風行於民間。

文化部在日前公告，「明人畫入蹕圖卷」等10案10件指定為國寶，包括：1、明人畫入蹕圖 卷。2、明宣宗馬上像 軸。3、明英宗坐像 軸。4、宋仁宗坐像 軸。5、明仁宗坐像 軸。6、宋宣祖坐像 軸。7、宋宣祖后坐像 軸。8、宋英宗坐像 軸。9、宋光宗坐像 軸。10、宋光宗后坐像軸。另外，唐太宗立像（一）軸、明太祖坐像（二）軸，這2件則被列為重要古物。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲故宮典藏的「明太祖坐像（二）軸」獲文化部指定為「重要古物」。（圖／故宮書畫典藏資料檢索系統）

其中受到矚目的便是「明太祖坐像（二）軸」，根據指定公告表描述，畫中的明太祖朱元璋（1328-1398）臉上佈滿黑痣、鬚髮粗亂，並有突出額頭、顴骨和下顎，據說反映真命天子之「異相」，多被稱為明太祖「醜像」或「豬龍像」。

而指定理由提到：這類明太祖「醜像」，流傳有眾多造型。不同版本會在冠冕、袍服、座椅等處加以變化。因此品質雖極普通，但能反映此型怪異肖像風行於民間，並被大量複製之歷史現象。

同樣是明太祖的畫像，其實去年另一幅故宮珍藏的「明太祖坐像軸」就被文化部指定為國寶，畫中的明太祖天庭飽滿、英俊、臉頰光潔，氣勢四平八穩，跟「醜像版」佈滿黑痣、尖嘴似豬的模樣相差甚遠，難以辨別是同一人。

▲故宮博物院典藏的這幅「明太祖坐像軸」，2020年被文化部指定國寶，而這幅畫的明太祖天庭飽滿、英俊、臉頰光潔。（圖／故宮書畫典藏資料檢索系統）

其實明太祖朱元璋不僅身世離奇，就連長相也成為傳奇。同一人的畫像，卻有如此天壤之別，這在歷代帝王的肖像畫當中，可說是相當罕見的案例。

關於明太祖的「異形像」有3種說法，第一種說法是，明太祖不願讓民間知道自己的長相，為了混淆視聽，刻意讓畫師繪製，甚至會殺掉畫得太像的繪師。在明代談遷《棗林雜俎》卷一・逸典就有記載，「太祖好微行察外事。微行恐人識其貌，所賜諸王侯御容一，蓋疑像也。真幅藏之太廟」

第二種說法，是古人不認為「異形像」相貌是醜，反而認為是帝王獨有的異象，象徵奇異與富貴，有「神化」的意味。72顆痣代表相書中的72煞，而所謂的「豬鼻」，其實是「龍鼻」。在歷史書籍上也曾記載過，劉邦是赤帝子，屁股有「72顆紅痣」且「雙手過膝」、「日角插天」。

第三種說法，則是清廷為了醜化明太祖，強化滿清統治，刻意請人繪製。不過在明代，確實就已經出現醜化版、奇異版的朱元璋。

到底朱元璋的真實相貌為何？至今仍眾說紛紜，不過明代張翰在《松窗夢語》中，提到曾經在南京武英殿瞻仰太祖、成祖的御像，看到「太祖之容，眉秀目炬，鼻直唇長，面如滿月，須不盈尺，與民間所傳奇異之像大不類」。