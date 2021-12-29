看不下去了！廠商苦惱教瞬間膠正確用法　網友道歉：難怪常堵住

記者周偉承／綜合報導

你在使用三秒膠、瞬間膠時，有沒有常常覺得用沒幾次，瓶嘴就堵住無法使用了呢？日本一間接著劑大廠疑似是看到太多錯誤的接著劑用法，日前在推特上傳了正確的使用方式，讓不少網友看了直呼「原來自己這麼多年來都做錯了」！

「這樣我很困擾的！這位客人！啊啊！如果拿瞬間接著劑這樣塗！啊啊！用瓶嘴塗抹開的話！就會造成瓶嘴堵塞的！」看來是再也看不下去了，廠商特別在推特發文，用非常苦惱急切的口吻，提醒客人接著劑堵塞的真正原因，就是大家錯誤的使用觀念。

▲廠商小編的口吻非常慌張困擾，給人一種無法再忍受大家錯誤使用的感覺，相當有趣。

「如果用瓶嘴塗抹，就會造成瓶嘴堵塞或內部硬化，也可能導致無法順利黏合。」廠商隨後也示範接著劑正確的用法，「黏合時液體會自己擴散開來，所以只要將瓶嘴保持一定距離，讓液體用「滴下」的方式就好，10元硬幣大小的範圍只要一滴就夠了。」

▲即使是中間有洞、圓環造型的鐵片也只需要上下左右各一滴就夠了，塗一整圈接著劑就太多囉！

看到廠商正確教學後，許多網友也紛紛留言表示「長知識了」，更搞笑道歉「啊！原來我都塗錯了」、「原來常常很快就不能用是這個原因」、「難怪每次都會塞住」、「原來一直以來都做錯了」、「如果早點知道就好了」、「非常抱歉」、「原來如此，難怪會堵住」。

