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中國稀土集團成立　打造「稀土巨獸」掌握定價控制權

▲稀土 。（圖／路透社）

▲中國大陸為稀土儲量大國，也是全球稀土出口量最大的國家。 （圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

中美角力之際，稀土資源牽動各國利益。大陸新巨無霸央企「中國稀土集團」23日正式在江西贛州掛牌成立，由多家公司組建而成，並由大陸國務院國資委直接監管，其中國資委持股31.21％，將重塑定價權與話語權，加強稀土作為戰略性資源的運用。

綜合陸媒報導，「中國稀土集團」由六大集團主導市場格局，分別為中鋁集團、北方稀土、廈門鎢業、五礦稀土、廣東稀土和南方稀土。具體股權結構方面，集團由國資委持有31.21％；中鋁集團、五礦集團、贛州稀土集團分別持有20.33％；中國鋼研科技集團、有研科技集團則分別持有3.9％。

天眼查APP顯示，中國稀土集團的首任董事長將由前中鋁集團董事、黨組副書記敖宏擔任，總經理則由前五礦稀土董事長、董事劉雷雲擔任。

中國稀土學會副祕書長張安文說，以贛州為代表的中重稀土，是最為重要的戰略資源之一，這次組建中國稀土集團，是國家頂層設計，也是重要戰略部署，「可以說是這麼多年行業非常期待的。」

《財經天下》引述機構分析，這可以更好對稀土產能進行統籌，提升行業定價權與控制力，讓近年稀土價格暴漲暴跌的情形成為過去式，對保護資源與實現國家利益最大化都有戰略意義。

值得注意的是，一張「中國稀土註冊地改新疆，以牙還牙，真絕了」的圖卡在網路流傳，不過被指出該圖卡是來自 Youtube 影片的封面，且官方媒體並沒有任何中國把稀土註冊地改成新疆的新聞報導，故網傳訊息為虛構。

▲稀土 。（圖／路透社）

▲中美關係緊繃之際一度打起「稀土戰」 。（圖／路透社）

據悉，稀土屬於不可再生資源，被譽為現代工業的「維他命」，稀土元素在冶金、石化、光學、鐳射、儲氫、顯示面板、磁性材料等現代工業領域均有廣泛應用。

有分析人士認為，中國開採世界70%以上的稀土，更佔複雜稀土精煉加工的90%，但白宮一份報告則估計，中國僅控制全球55%的稀土開採、85%的精煉。

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