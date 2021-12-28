保命快安裝！台東4層樓建築失火　未裝住警器傷亡嚴重

▲台東市區一棟4層樓建築失火，因未安裝住警器提早發出警報，造成嚴重傷亡。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東市新生秀泰影城對面一棟4樓建築物，日前凌晨發生火警，造成2名民眾失去生命徵象及2名民眾受傷之嚴重傷亡。台東縣消防局呼籲，火場最大的殺手是濃煙，而火災常發生在睡夢當中，因此，透過住宅用火災警報器聲響才能達到及早偵知火災功用，並應做出「小火快逃」、「濃煙關門」正確火場應變才是保命關鍵。



台東縣政府提醒民眾，應檢視家中住警器數量是否足夠、及是否確實安裝。注意家中老舊電氣設備，建議20年以上室內配線之用戶應請合格電器承裝業者更新設備。室內裝潢應使用耐燃或不燃材料。

▲消防局呼提醒民衆，居家寢室請一定要裝「住宅用火災警報器」，火災發生時可及早做出正確火場應變。



此外，應製作家庭逃生計畫圖，且家中應保持2個不同方向出口。長者房間安排以避難層為佳。如房屋房間數多，建議可安裝「連動型住宅用火災警報器」。 具備正確火場應變觀念，如小火快逃、濃煙關門、火場逃生向下逃生等。

年底將近，入冬之際，台東縣消防局會持續守護大家的安全，也提醒縣民每個寢室請一定要裝「住宅用火災警報器」，火災發生時透過住警器聲響，及早做出正確火場應變，謹記「小火快逃」、「濃煙關門」才是保命之道。

