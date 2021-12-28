宋少卿酒駕黑歷史曝！今第四度酒駕　曾自嘲：我就是酒駕犯行學長

▲宋少卿涉嫌酒駕擦撞小黃。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇、林昱萱／新北報導

相聲瓦舍創辦人宋少卿28日凌晨因酒駕撞上計程車，遭到警方逮捕，而事實上這並非宋少卿第一次酒駕，其先前就至少有3次酒駕的紀錄，算上這次的酒駕，其酒駕次數就已經高達4次，而這次酒測值更是高達0.95，行徑相當誇張。

據悉，宋少卿2002年因為酒駕遭臨檢，事隔2年他又於酒後駕車撞上停在路邊的2車，當時酒測值高達0.81，而其2018年雖於酒後請了代駕，但到了自家巷口後，他卻自行接手開車，將車子自行開回停車場，因此雖然宋請了代駕，但其後續將車自行開回家的行徑，仍是構成酒駕行為。

此外，宅神朱學恒於2021年找宋少卿線上直播，談及資深媒體人黃暐瀚母親遭酒駕撞死，氣憤痛罵「如果我是黃暐瀚，一定把酒駕那個人活活打死！」宋聞言後面色凝重，坦言「我就是酒駕犯行學長」，場面一度陷入尷尬，朱學恒也連忙道歉。

宋少卿經歷了前三次酒駕後，又於28日凌晨2時36分第四度酒駕，當時宋少卿酒後駕車，沿著南門街往文化路一段方向直行，接著就撞上同向車道、正停等紅燈的計程車，而經警方進行酒測後發現，宋的酒測值高達0.95，已經明顯超標，訊後依公共危險酒後駕車偵辦，而檢方訊後令其以3萬元交保。