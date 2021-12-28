警界梁文音！高雄女警超正私照曝　校園宣導學生一看全暴動了

▲高雄正妹女警潘蒔恩進行校園宣導，正到讓學生暴動。（圖／高雄市少年隊提供）

記者賴文萱／高雄報導

保五支援高雄市警局少年隊的女警潘蒔恩，今年才23歲，濃眉大眼、五官深邃的她因為外貌酷似歌手梁文音，有著「警界梁文音」的封號，近來在校園宣導無毒校園主題時，造成學生暴動，瘋狂要她的聯絡方式。雖然她才剛從警將近2年，但已參與多起案件偵辦，更獲得警察局長官兩度頒發破案茶的正面肯定。

外型亮眼的潘蒔恩，每次被問起職業時，幾乎所有人都不敢相信她竟然會是警察，她說，她出身於警察家庭，從小聽爸爸分享警察工作的故事跟經歷後，奠定了她堅決從警的決心。

▲▼潘蒔恩多次到校園宣導「反霸凌」、「反詐欺」、「反毒品」。（圖／高雄市少年隊提供）

雖然潘蒔恩去年1月才剛畢業，才剛要從警2年，但已有許多豐富的工作經歷，她參與多起刑事案件偵辦，包含「兒少性剝削」、「網路賭博」及「販賣毒品案」等案類，獲得警察局長官兩度頒發破案茶正面肯定。

在案件偵辦中，她不論是跟隨少年隊小隊長及偵查佐學長姊一同前往販賣地點蒐證，或是參與埋伏攻堅嫌犯現場等，態度專業，也從來毫無畏懼，盡全力協助案件的進行和程序處理。更有學長驚訝，她辦案時語氣還會有點兇，跟外表給人的感覺不同，相當認真、專業。

▲潘蒔恩辦起案來態度專業，一點都不像外表給人的柔弱。（圖／高雄市少年隊提供）

潘蒔恩目前是保安警察第五總隊警員，但因應無毒校園警力運用編制，去年8月至高雄少年警察隊支援。她多次到校宣導各類主題「反霸凌」、「反詐欺」、「反毒品」，尤其回到母校高雄市立高級商業職業學校（雄商）時，現場更引起學弟妹暴動，在宣導結束後紛紛上前要她的聯絡方式跟LINE。

▲▼高雄正妹女警潘蒔恩私照曝光。（圖／高雄市少年隊提供）

此外，潘蒔恩在右昌派出所實習時，遇到派出所後方的流浪貓才剛生產完，馬上被流浪狗無情攻擊致死，留下一窩無依無靠的幼貓仔。她跟其他實習生不害怕受傷，主動將幼貓集中找回，拍照上傳各大社團網站領養，逐一幫整窩存活可憐的幼貓們全部找到可以依靠歸屬的家，被讚人美心也美。

▲高雄正妹女警潘蒔恩私照曝光。（圖／高雄市少年隊提供）



近日潘蒔恩參與高雄市政府警察局有關「數位性暴力」的影片製作，加強宣導青少年對於網路安全認知，為防止數位性暴力，她提醒，必謹記「二不二要」：不要拍攝、不要流傳；要留證、要求援。