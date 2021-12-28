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中國測試世界功率最大「史特林發動機」　額定功率上看320千瓦

解放軍核子攻擊潛艦093型浮航照片。（圖／翻攝自大陸網站）

▲CSSC試運行全球最大的史特林發動機，預期將會應用在潛艦上。（圖／翻攝自大陸網站） 

記者林彥臣／綜合報導

中國船舶工業集團有限公司（CSSC）最近試運行中國第一台大功率史特林發動機（Stirling Engine），該發動機被認為是世界功率最大的可用於潛艦的史特林發動機，官方公布的額定功率上看320千瓦，功率轉換效率為 40%，是目前全球已知功率最大的史特林發動機。

根據俄媒《衛星通訊社》報導， 這一具發動機由中船集團下屬「711所」研發，史特林發動機是一種閉式循環往復式發動機，熱源外置，結構嚴密而簡單，可快速啓動，採用模組化配置，具有明顯優勢，可搭配任意類型熱源，包括常規熱源與核熱源，採用「鈉冷快速反應爐」的也不用再擔心「鈉水反應」十分安全。

以該發動機為平台可有多種改型，功率從100千瓦到數兆瓦不等，非常適合發展成用於戈壁沙漠、極地、偏遠島嶼和海洋等特殊環境的「便攜式微型反應爐」發動機。

中船集團尚未提及該型史特林發動機是否應用在潛艦上，但有此應用將是可以預期的，因為史特林發動機是一種不依賴空氣的推進系統 （AIP），使潛艦不必再浮出水面為電池充電，從而將水下續航力從數天增加到數周。史特林發動機安靜無振動，潛艦在水中行動安靜，很難被找到。

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關鍵字：

史特林發動機Stirling Engine

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