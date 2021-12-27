丟汽油彈縱火「害前妻老闆嚴重燙傷」！家暴醋夫遭聲押

記者高堂堯、陳羿妏／南投報導

南投一名周姓男子不滿陳姓前妻與他離婚，且懷疑陳女與黃姓代工廠老闆有染，昨（26日）下午到黃家理論，並丟汽油彈而引起火勢，造成周男、黃男皆受傷，其中黃男全身60％燒燙傷，仍在加護病房搶救中。警方待周男傷勢穩定，將其帶回訊問後移送地檢署偵辦。對此，根據最新消息，今日下午經訊問後，檢方認定周男涉犯殺人未遂、放火、違反保護令等罪嫌，向法院聲請羈押。

▲南投周姓男子丟汽油彈縱火，檢方訊問後向法院聲請羈押。（圖／記者高堂堯翻攝）

這起事件發生在南投市南崗二路一間民宅，昨（26日）下午3時許，周男與陳女離婚後，懷疑陳女與代工廠老闆黃男有一腿，遂持汽油彈前往黃家理論，未料，一言不合便丟汽油彈引發火警，造成周男、黃男都燒傷，其中黃男受全身60%面積、2到3度的燒燙傷，目前插管仍在加護病房搶救中。此外，據了解，周男有家暴紀錄，陳姓前妻離婚後有聲請家暴令。

警方待縱火的周男傷勢穩定後，將其帶回訊問，訊後依故意縱火、家暴等罪嫌，移送南投地檢署偵辦。根據最新消息，今日下午，南投地檢署訊問後，認定周男涉犯殺人未遂、放火燒燬現供人使用之住宅、違反保護令等罪嫌重大，就放火罪、強制罪、家庭暴力防治法第30條之1之違反保護令、故意實施家庭暴力罪，有事實足認有反覆實行同一犯罪之虞，向南投地院聲請羈押。