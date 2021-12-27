體驗美麗鄉土關懷海洋環境　調查班第58期自行車參訪見學

▲法務部調查局幹部訓練所，辦理調查班第58期自行車挑戰暨期末參訪見學活動，南部組學員在台南安平漁港附近的「觀夕平臺」進行淨灘活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

法務部調查局幹部訓練所「展抱山莊」，27日至29日3天辦理調查班第58期自行車挑戰暨期末參訪見學活動，103位學員分為2組，北部組從關渡碼頭起程南下，南部組則由左營高鐵站一路向北，兩組將貫穿台灣西半部，並於12月29日在彰化王功燈塔會師，27日早上南部、北部兩組分別在劉復興副局長與黃義村副局長的帶領下，啟動本次旅程。

幹訓所是培養國家調查官的搖籃，有志成為調查官者，必須參加調查特考，錄取後更要在幹訓所進行為期1年的訓練，成績合格方可結訓成為國家的調查官。調查班第58期學員自2021年1月17日開訓，目前訓期已近尾聲，為了在期末驗收訓練成效，並關懷環境、社會、鄉土與提升公民素養，幹訓所特別舉辦此次自行車挑戰暨期末參訪見學活動，希望以友善愛地球的方式深度探訪鄉土，建立國家未來的調查官與環境、社會的連結。

本次活動南部組由高雄左營出發，沿途經過台南、嘉義、雲林、彰化等地，將參訪安平漁港與六輕裂解廠，並在台南安平漁港附近的「觀夕平臺」進行淨灘活動。由於現在部分海域沙灘仍有各式各樣海洋廢棄物，不僅破壞景觀，也對環境帶來影響，故希望藉此活動提高民眾對海洋生態及環境保護的意識，現場共近80名幹部訓練所人員及學員參與，大家合力在1小時就清出數百公斤垃圾及資源回收物，讓沙灘回歸清淨美麗。

此次自行車挑戰及淨灘活動對未經騎乘腳踏車專業訓練的學員而言十分具有挑戰性，但調查班第58期的103位學員在訓期中除培養專業知識外，更在開訓至今，日復一日地以自律的精神鍛鍊體能，「一個人可以騎很快，一群人可以騎很遠」，58期的學員將秉持訓練所的「團結」所風，互相扶持，共同完成此次挑戰。