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法新社2021全球十大趣聞　台灣唯一上榜竟是「鮭魚之亂」

▲▼日本一位網友製做出鮭魚生魚片的仿真膠帶。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲台灣「鮭魚之亂」入列法新社全球年度10大趣聞。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張寧倢／綜合外電報導

今年儘管天災與疫情接連肆虐各地，但一整年以來仍發生了許多搞笑、幽默，甚至有點出乎常理的有趣時事，法新社27日就列出了2021年「全球10大趣聞」，其中台灣的「鮭魚之亂」更是再次登上版面。

▲壽司郎鮭魚之亂。（圖／記者白珈陽、游瓊華攝）

▲台掀鮭魚之亂，許多民眾改名免費吃壽司。（圖／記者白珈陽、游瓊華攝）

◆台灣一堆人改名叫鮭魚　國外網友超驚訝
台灣一家迴轉壽司店4月推出與鮭魚同名同音就能免費吃的活動，意外掀起「鮭魚之亂」的改名熱潮，六都直轄市就有上百人把名字放入鮭魚二字，包含CNN、BBC等外媒都爭相報導，政府官員還出來喊話請民眾「不要再輕易改名了」。許多外國網友覺得相當有趣，還有人說「這是《衛報》今年至今最棒的新聞」。

◆太想出門　老公被當狗遛
加拿大魁北克省實施防疫宵禁，而當地一對夫妻因為「太想出門」，老婆竟然將狗用的寵物牽繩繫在老公的脖子上，遇到警察臨檢還堅稱自己為了「遛狗」必須外出，否認有違反規定。

▲▼，斯里蘭卡最大選美比賽「斯里蘭卡夫人」（Mrs Sri Lanka）4日選出冠軍。（圖／翻攝自Facebook／Pushpika De Silva）

▲斯里蘭卡最大選美比賽「斯里蘭卡夫人」（Mrs Sri Lanka）冠軍佳麗被強摘后冠。（圖／翻攝自Facebook／Pushpika De Silva）

◆選美皇后被當眾「奪冠」
斯里蘭卡4月舉辦「斯里蘭卡夫人」的選美比賽，最終由戴席瓦（Pushpika deSilva）在眾多佳麗中脫穎而出，主辦方安排讓前一屆的勝選者幫她戴上后冠，沒想到，戴好之後卻又突然強行摘掉，出現戴席瓦當眾被「奪冠」的荒謬場面，休息室的鏡子還被打碎，必須就醫治療。不過事後主辦也為她重新舉辦了頒獎加冕儀式。

◆小鎮名字太難聽　臉書直接刪掉
法國摩澤爾省（Moselle）一個小鎮名為「比特克」（Bitche），字母與英文的侮辱性詞彙太過相近，導致臉書（Facebook）演算法將兩者搞混，誤刪除了小鎮的官方頁面。

◆丹麥卡通好害羞　男主角「下面」超長
丹麥一家電視台推出一檔兒童卡通，裡頭的主角約翰．迪勒曼（John Dillermand）有著全世界最長且靈活自如的生殖器，可以用它來擺脫棘手的困境，也可能因為它而陷入麻煩。節目內容在網路上瘋傳，但隨後家長聯盟要求電視台下架這個卡通。

◆鴨子竟然會說話　還會罵人
今年9月，一名動物行為教授發現1987年一段「驚奇」的錄音檔，澳洲一隻麝鴨竟然能模仿人類說話，但牠卻是口出惡言地飆罵「你這該死的傻瓜」（You bloodyfool）。這名學者表示，鴨子能像鸚鵡一樣學人說話，甚至可以模仿關門的聲音。

◆消失的藝術
丹麥一名藝術家受到博物館創作邀請，請他用8萬4000美元（約新台幣233萬元）的真鈔重新復刻藝術品，最後，他拿了錢卻只繳回2幅「完全空白」的畫布，還將作品題目取作「拿了錢就跑」（Take the Money and Run），讓館方相當傻眼。

▲▼樹上驚見「無頭生物」結果竟然是可頌。（圖／翻攝自Facebook／KTOZ Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami）

▲樹上驚見「無頭生物」結果竟然是可頌。（圖／翻攝自Facebook／KTOZ Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami）

◆一塊可頌麵包　讓居民嚇到不敢開窗
波蘭克拉科夫（Krakow）一條安靜的民宅區街道上竟然出現恐怖野獸？一名女子打電話給波蘭動保協會表示，有一隻「神秘無頭野獸」攀在樹頭上2天，附近居民都怕得不敢開窗。當局派人前往察看才發現，卡在樹上的只是一塊可頌麵包。

◆「奴才！把零食呈上」
蘇格蘭幾位科學家發明了一款「狗狗電話」（DogPhone），可以讓無聊的寵物犬在任何時候打電話給主人視訊聊天，以排解狗狗獨自在家的孤單與壓力。只要狗狗觸動了裝有感應器的玩具球，就能連接到電腦程序，並撥打視訊電話到特定對象。

◆躺冰櫃7小時　車禍男起死回生
印度一名40歲的男子11月被一台超速的機車撞飛，送醫後宣告不治，遺體送進太平間的冰櫃中保存，經過7小時候，法醫準備進行解剖，赫然發現他「起死回生」而且正在呼吸，這樣奇蹟般的事件，看在家屬眼中認為是醫院的疏忽、誤判，氣得向醫院提告。

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