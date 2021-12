法新社2021全球十大趣聞　台灣唯一上榜竟是「鮭魚之亂」

▲台灣「鮭魚之亂」入列法新社全球年度10大趣聞。(圖/取自免費圖庫pexels)

今年儘管天災與疫情接連肆虐各地,但一整年以來仍發生了許多搞笑、幽默,甚至有點出乎常理的有趣時事,法新社27日就列出了2021年「全球10大趣聞」,其中台灣的「鮭魚之亂」更是再次登上版面。

◆台灣一堆人改名叫鮭魚 國外網友超驚訝

台灣一家迴轉壽司店4月推出與鮭魚同名同音就能免費吃的活動,意外掀起「鮭魚之亂」的改名熱潮,六都直轄市就有上百人把名字放入鮭魚二字,包含CNN、BBC等外媒都爭相報導,政府官員還出來喊話請民眾「不要再輕易改名了」。許多外國網友覺得相當有趣,還有人說「這是《衛報》今年至今最棒的新聞」。

◆太想出門 老公被當狗遛

加拿大魁北克省實施防疫宵禁,而當地一對夫妻因為「太想出門」,老婆竟然將狗用的寵物牽繩繫在老公的脖子上,遇到警察臨檢還堅稱自己為了「遛狗」必須外出,否認有違反規定。

◆選美皇后被當眾「奪冠」

斯里蘭卡4月舉辦「斯里蘭卡夫人」的選美比賽,最終由戴席瓦(Pushpika deSilva)在眾多佳麗中脫穎而出,主辦方安排讓前一屆的勝選者幫她戴上后冠,沒想到,戴好之後卻又突然強行摘掉,出現戴席瓦當眾被「奪冠」的荒謬場面,休息室的鏡子還被打碎,必須就醫治療。不過事後主辦也為她重新舉辦了頒獎加冕儀式。

◆小鎮名字太難聽 臉書直接刪掉

法國摩澤爾省(Moselle)一個小鎮名為「比特克」(Bitche),字母與英文的侮辱性詞彙太過相近,導致臉書(Facebook)演算法將兩者搞混,誤刪除了小鎮的官方頁面。

◆丹麥卡通好害羞 男主角「下面」超長

丹麥一家電視台推出一檔兒童卡通,裡頭的主角約翰.迪勒曼(John Dillermand)有著全世界最長且靈活自如的生殖器,可以用它來擺脫棘手的困境,也可能因為它而陷入麻煩。節目內容在網路上瘋傳,但隨後家長聯盟要求電視台下架這個卡通。

