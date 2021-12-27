超商限定！最新「5款虎年紅包袋」　OPEN小將、不二馬胖虎穿新衣超Q

▲7-11將自12/29起開賣8款不二馬胖虎紅包袋。（圖／記者周姈姈攝，下同）



記者周姈姈／台北報導

說到過年，就一定都會想到紅包，除了裡面包多少錢是重點之外，紅包袋的圖案也是重點！為迎接明年春節虎年，就有超商一口氣推出5大系列紅包袋，超萌OPEN小將、不二馬胖虎等人氣肖像，12/29起正式登場。

7-11本次將開賣的新春開運小物，當然少不了超萌的OPEN小將，首推「OPEN!虎年文創紅包袋3入」，以2022虎年最新3款圖案搭配奢華燙金為設計，另一款為「OPEN!金箔紅包袋單入」，一樣有3款彩色金箔圖案，另外還有「OPEN!虎年娃娃」以及「OPEN!虎年icash2.0卡」等限定周邊。

▲OPEN小將新春開運小物，還有超奢華的金箔紅包袋。



▲我不是胖虎18款虎年限定商品。



虎年也絕對少不了不二馬大叔創作的「我不是胖虎」，這次結合開運祈福、新春玩樂主題推出18款限定商品，光是「不二馬胖虎紅包袋3入＋貼紙1入」就有8款不同的燙金肖像設計，紙質還加厚更有質感，另一款則為「不二馬胖虎布製紅包袋」，布製設計可以保存更久，另外還有春聯、御守等小物。

最後還有「咖波新春紅包袋3入」，首度推出新春開運紅包袋，一包有3款不同圖案，紅包袋上印著大大的財、吉、發字樣，粉絲一定要收。

▲咖波新春紅包袋有3款超萌設計。

台灣手搖飲品牌「康青龍」宣布攜手日本人氣插畫「卡娜赫拉的小動物」推出5款療癒周邊，其中，必收實用性高又粉嫩的「暖心環保吸管」，以及追劇神器「自信手機支架」、精緻「萌趣叉匙組」等。

▲「康青龍x卡娜赫拉的小動物」最新限定聯名周邊來了。（圖／康青龍提供，下同）



▲手搖杯也換上超可愛卡娜赫拉造型。

另外還有裝冷飲會變色的「魔法幻色杯」、「樂活輕巧杯」，上頭可是都有粉紅兔兔、P助的身影，可愛到不行，而手搖杯同步推出4款不同聯名杯身、4款封膜，讓人喝完也捨不得丟掉這卡娜赫拉飲料杯，即日起正式開放加價換購。