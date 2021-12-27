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快訊／酒駕撞死慈母！陳其邁震怒　市府提修法：扣車+殺人罪論處

記者賴文萱／高雄報導

高雄市前金區26日晚間發生死亡車禍，38歲的黃姓男子酒駕撞上范姓一家四口，導致37歲的母親身亡、15歲林姓少女重傷，事後進行酒測，酒測值高達1.24毫克。高雄市長陳其邁得知事故後震怒，交通局也提出5大修法建議，其中包含對於酒駕致人重傷或死亡者，建議中央修法以未必故意之殺人罪論之，以及同車乘客需連帶負刑事責任。

針對昨晚於前金區河東路酒駕事件，陳其邁震怒並指示交通局、警察局加強道安大執法，盡速研擬相關修法建議，以確保市民行的安全。

根據陳其邁指示，交通局提供5大建議，針對酒駕致人重傷或死亡，建議交通部修正道路交通管理處罰條例及刑法。包含酒駕駕駛人除罰鍰外，吊銷其駕駛執照，永久不得考領外，建議並沒入車輛；對於酒駕肇事者之同桌共飲酒之人，明知其將酒駕而不予禁止駕駛，建議予以裁罰。

另外，車主在知情情況下，除處罰鍰、車輛牌照吊扣3個月外，並建議吊銷車主駕駛執照；對於酒駕致人重傷或死亡者，建議中央修法以未必故意之殺人罪論之；建議同車乘客需連帶負刑事責任。

▲▼高雄國賓飯店前車禍，一輛深灰色BMW撞倒4行人。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲黃男已經是第三次酒駕。（圖／記者吳奕靖翻攝）

黃男26日晚間7點20分酒駕行經河東路、國民街路口，撞上正在過斑馬線的范女一家人，導致37歲的母親死亡，15歲林姓女子雙腿小腿骨折、身體多處擦傷、臉部撕裂傷及全口牙齒掉落，其餘2人也分別受了輕重傷。

▲▼高雄國賓飯店前車禍，一輛深灰色BMW撞倒4行人。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄國賓飯店前車禍，一輛深灰色BMW撞倒4行人，導致37歲范女身亡。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄國賓飯店前車禍，一輛深灰色BMW撞倒4行人。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警消獲報趕往現場，先將傷者送醫，遺憾的是范女送醫後仍傷重不治。案發後進行酒測，黃男的酒測值高達1.24毫克，原來駕車前曾在咖啡店喝酒，還自備高濃度烈酒，酒後還自行駕車，才釀成重大意外。

警方調查後發現黃男民國95年、98年時，都有酒駕被取締的紀錄，已經不是第一次酒駕，此次造成嚴重傷亡，全案依照不確定故意殺人罪、酒駕肇事致死方向偵辦當中。

市長陳其邁得知消息，感到相當憤怒，第一時間下達指令，酒駕致死案件人神共憤、於法不容，警局應從嚴、儘速依法偵辦，決不寬貸。

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