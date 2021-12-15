鍋貼、水餃漲0.5元！八方雲集明天起漲價　梁社漢排骨調整2~8元

▲八方雲集也宣布漲價，12/16起鍋貼、水餃漲0.5元。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

餐飲業漲價潮持續！八方雲集也宣布漲價了，明（12/16）日起鍋貼、水餃漲0.5元，梁社漢排骨部分售價調漲2~8元。

八方雲集表示，面臨原物料、包材全面調漲的營運成本考量，自16日起旗下品牌八方雲集鍋貼、水餃每粒調漲0.5元，麵食類平均調漲5元，湯品類維持不變；梁社漢排骨也同步調漲，部分售價調漲2~8元。八方雲集表示，此次的調漲皆為因應成本考量，為提供消費者優良且安心的餐飲品質，自16日起調漲八方雲集、梁社漢排骨部分售價。

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▲麥當勞11月中宣布漲價。（圖／業者提供）

從王品及麥當勞兩大餐飲龍頭宣布漲價之後，餐飲業掀起一股漲價潮，到現在2個月時間左右，宣布漲價除了大型的連鎖餐飲品牌、速食業者、飯店業等之外，還包括知名牛肉麵店、台南人氣鹹粥店、連鎖炸雞店、火鍋店等，這股漲價潮已漫延開來了。

▲人氣比薩品牌「必勝客」昨（14）日宣布即日起調整部分商品價格，整體平均調幅為3.1%。

近兩個月宣布的漲價的大型餐飲業者中，麥當勞、SUBWAY等速食類品牌漲幅多在2%至5%，連鎖餐飲品牌如王品、鼎泰豐、瓦城，平均漲幅在3%至5%左右，而火鍋業者錢都與千葉火鍋也微調餐價，千葉火鍋漲幅2%至10%，而這波漲價潮中以飯店的Buffet餐廳漲幅最大，最大漲幅超過6成，