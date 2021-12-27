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星空是萬年前的樣子？他細思極恐「根本不知宇宙現況」：也太恐怖

▲▼流星,夜空,星星。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲現在看到的星星可能只剩光，本體早就消失了。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃可昀／綜合報導

夜晚天氣好時，抬頭有機會看到星星，尤其在光害低的地方，更能見到一大片星空，我們平時看到的星星有大有小，光線有亮有暗，但這些星星其實都存在於好幾萬年前，星光經過多年才傳達到地球，有網友就驚呼，「仔細想想覺得這也太恐怖了吧？這不就代表我們根本不知道宇宙的現況？」

原PO在PTT表示，我們頭頂上的星星，「有的距離幾萬光年，有個幾十萬，幾百萬光年」，這也就代表我們在地球上所看到的星光，是經過了很多年才傳過來，現在肉眼見到的星星，有可能實際上已經消失了，只剩下我們看到的星光，「我們抬頭看到的星空都是以前的景象？仔細想想覺得這也太恐怖了吧？」

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▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲現在地球看到的是「過去的」星星。（圖／翻攝自PTT）

專業網友點出，雖然距離地球好幾萬光年，但星光傳到地球大約幾十年到百年，並非真的好幾萬年前，「每顆星的光傳來地球的時間都不一樣」、「肉眼能看到的大多是幾十年到幾百年前的」、「如果宇宙的星星都到地球，晚上應該要跟白天一樣亮，但是遠方的恆星遠離地球的速度太快，光來不及到。」

很多網友提到，雖然早就知道現在看到的星光是數十年前的光，但沒意識到所以我們不知道宇宙「現況」，仔細一想才像原PO一樣驚訝，「某方面來說的確我們是只能看到過去的宇宙，所以萬一看到發生大事的時候可能就來不及了」、「連你現在看到的太陽，都是8分鐘之前的模樣，所以太陽現在消失也要過8分鐘後你才會察覺」、「以前也這樣想過，直到天文老師說『對我們來說都還是正在發生啊』就通了。」

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