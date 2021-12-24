60年前存款單長這樣！老翁問「還能用嗎？」…銀行一看驚：是鉅款

▲1958年發行的定期存款單長這樣，在當時這張算是鉅款。（圖／翻攝自網易新聞）

圖文／CTWANT

在現在的科技網路時代中，許多人應該已經很難想像，過去許多生活或財稅等公文紀錄，都是靠紙本作業進行。隨著數位化時代來臨，大陸江蘇有一名老翁，從自家挖出了一張1958年的「定期存單」，那到中國人民銀行去鑑定，發現上面的存額在當時的年代，算得上是一筆「鉅款」。

這名家住江蘇的老翁，日前曝光了一張被稱為「定期存單」的金融票證。據悉，該名老翁的父親，是一位四處行醫的醫師，過去專門幫助一些戰後貧困的農民看診，這張「定期存單」一直放在行醫用的醫藥箱內，日期為1958年8月份，由江蘇溧陽當地的信用合作社所開立。

老翁當時發現該張存單後，好奇將這張單子拿到中國人民銀行進行鑑定，銀行人員看到這張單據後，上頭存單的存額為29.2元，對比60年前的那個年代，這個金額算是一筆「鉅款」，可見當時老翁的家境其實很好。

但相隔這麼久遠的存單還能領錢嗎？銀行表示，這張存當依舊有效，但必須經過精算，把過去這60年來的幣值與通膨一起算進去，如果老翁要提領換成現在的現金價值，他們會將這張存單的本金連同利息，一起換算後匯給老翁。

不過老翁經過思考，決定繼續把這張存單保留，因為他覺得這是父親留給他的另類具有歷史價值的遺物，不打算換成現金。所以接下來這張存單再放下去，會價值多少錢，就不得而知了。

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