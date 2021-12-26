提領亡父7596元存款治喪　屏東女遭手足提告偽造文書

▲黃姓女子在父親過世後，將父親農會帳戶餘額7596元提領出來，不料卻引起其他兄弟不滿，遭怒告偽造文書。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）



記者林冠吟／屏東報導

屏東一名黃姓女子在父親過世後，為替父親治喪，黃女將父親帳戶裡所剩的7596元提領出來作為治喪費用，不料卻引起其他兄弟不滿，怒告黃女偽造文書。屏東地院審理後，依偽造文書罪，判處黃女有期徒刑2月，緩刑2年，並須向公庫支付2萬元。

黃姓男子在2018年12月過世後，其生前育有6名子女，為替父親治喪，黃姓女子在父親過世後，便將父親在農會裡僅有的7596元提領出來，交給其他弟弟統籌，以作為治喪費用，熟知卻引起其他兄弟不滿，挨告偽造文書。

屏東地院詢問其餘相關人事後發現，黃女將父親帳戶餘額提領出來，確實是為了要替父親治喪，不過審酌黃女在父親過世後，在未能取得全體繼承人同意或授權，便利用農會承辦人員不知道父親已過世的事實，冒用父親的名義和印章，提領父親所遺留的存款，黃女此舉已損害農會對於存戶存款管理的正確性，同時亦損及全體繼承人的權利，衡量黃女提領金額僅為7596元，犯罪情節輕微，且犯後坦承犯行，態度尚稱良好，依偽造文書罪，判處黃女有期徒刑2月，緩刑2年，同時須向公庫支付2萬元。