懷疑叔姪姑姑暗槓祖父遺產　2姪怒向法院提分產...拿到2400元

▲林姓兄弟懷疑姑姑叔伯們暗槓祖父遺產，怒向法院提分產後，卻僅獲得2400餘元。（圖／示意圖，與本案無關／pixabay）



記者林冠吟／屏東報導

屏東一對林姓兄弟在父親去世後，向法院提告5位叔伯姑姑拒絕透露祖父遺產數字，還吃定他們不懂法律，要求他們簽署不明文件，他們懷疑文件應與拋棄繼承有關，因而拒絕簽署，但叔伯姑姑們卻因此對他們惡言相向，讓他們決定怒向法院提告分產。不過屏東地院審理後，發現祖父遺產僅剩農會戶頭近2.9萬元，判2位姪子僅能分得2400餘元。

林姓兄弟主張，祖父在2017年去世後，5位叔伯姑姑們卻拒絕向他們透露祖父遺產數字，僅表示要經計算後再分給他們，仗著他們不懂法律，要求他們簽署不明文件，僅能從中依稀得知該文件疑似為放棄繼承，因而拒絕簽名，質疑叔伯姑姑們暗槓祖父遺產，而自他們拒絕簽署文件後，叔伯姑姑們便開始對他們惡言相向，因此怒向法院請求分產。

庭審時，林姓兄弟的叔伯姑姑們表示，他們根本沒有要求林姓兄弟要辦理拋棄繼承，而父親過世後，每名繼承人所分配到的17萬餘元，也早已在父親告禮拜結束後，召開家族會議一一核對，並將金額交給兄弟倆，絕對沒有暗槓父親遺產。

屏東地院審理後查出，林姓兄弟的祖父去世後，還有一筆存在農會近2.9萬的存款利息，因此判定林姓兄弟的叔伯姑姑們可各分得1/6；而林姓兄弟則可分得1/12，換算下來林姓兄弟2人僅能各分得2400餘元，全案仍可上訴。