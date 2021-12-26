讓社區更有溫度！　洽溪社區發展協會才藝成果發表

▲洽溪社區發展協會A19冠德廣場才藝成果發表。（圖／洽溪社區提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園青埔特區內的「洽溪社區發展協會」成立多年，25日舉辦協會各項才藝班的才藝成果發表會，獲里內知名的冠德環球購物中心支持，首度於該中心一樓廣場進行各項才藝演出，吸引許多里民參加；對於冠德重視敦親睦鄰，提供舒適場地，和社區居民互動，咸認讓社區更有溫度。

洽溪社區發展協會理事長羅玉櫻表示，該會成立近30年，原主要在社區環境綠美化、及傳統技藝傳承的推動，從多年前，有感於高鐵特區的規劃經徵收改造已非如早年鄉村型態，也由於人口陸續遷入原住人口比例也大幅縮小，為符合環境的變遷，協會也必須做適當的蛻變以符合住民的需求。

因此，自2017年開始，陸續開設研習班從最基本且需求面較廣的歌唱班、排舞班、書法班、大鼓班等開始，隨著遷入人口及素質的提高，2020已開辦12個研習班，現今再開設五個研習班，包括國畫、西洋畫、爵士鋼琴班，命理研習班，讀經班等，總學員人數約200多人次，礙於場地空間問題 市民活動中心現在幾乎滿檔使用。

而冠德環球購物中心位於機捷A19站旁、也是在洽溪里內，「洽溪社區發展協會」舉辦才藝成果發表會，獲冠德環球購物中心支持，首度於該中心一樓廣場演出各項才藝，社區蕯克斯風班、爵士鋼琴班、河馬口琴班、快樂歌唱班、排舞班、福山嚴竹友尺八樂團相繼表演，大家開心慶祝聖誕節之際，對於能在知名購物中心廣場演出，更留下美好回憶。