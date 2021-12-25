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這個大老闆超沒品！餐廳內抽菸被勸阻　竟爆嗆：見一次打一次

▲▼有網友在爆料公社發文指出，24日晚間有大老闆來餐廳用餐並在室內抽菸，遭店員阻止後卻惱羞成怒當場爆走。（圖／翻攝自爆料公社）

▲有網友在爆料公社發文指出，24日晚間有大老闆來餐廳用餐並在室內抽菸，遭店員阻止後卻惱羞成怒當場爆走。（圖／翻攝自爆料公社）

記者林冠吟／綜合報導

臉書爆料公社有網友發文表示，他在某間餐廳擔任服務人員，但事後才發現有客人在店裡抽菸，於是就在該名客人前往結帳時，上前提醒「下次不要抽菸，會影響到其他客人」，未料該名客人就直接暴怒，先是怒吼「我不付了！」，更不斷對著店員叫囂，要店員出來單挑，一旁的親友見狀急忙上前阻止，才未讓衝突進一步擴大。而該名在店內抽菸被店員提醒就爆走的男子，事後也被起底為餐廳附近某間公司的老闆。

網友在臉書爆料公社上發文指出，他在台北市某間餐廳擔任服務人員，一日在上班的時候，他們事後才發現有客人在店內抽菸，於是待客人買單時，上前提醒該名客人「不要在店內吸菸，怕會影響到其他客人」。該名男子見店員上前提醒，一開始僅碎念「我來十幾年了欸，從你們開業到現在」，但男子疑似不滿店員表示「來十幾年還是要跟你講一下啊」，竟然直接爆走。

▲▼有網友在爆料公社發文指出，24日晚間有大老闆來餐廳用餐並在室內抽菸，遭店員阻止後卻惱羞成怒當場爆走。（圖／翻攝自爆料公社）

▲▼有網友在爆料公社發文指出，24日晚間有大老闆來餐廳用餐並在室內抽菸，遭店員阻止後卻惱羞成怒當場爆走。（圖／翻攝自爆料公社）

▲▼有網友在爆料公社發文指出，24日晚間有大老闆來餐廳用餐並在室內抽菸，遭店員阻止後卻惱羞成怒當場爆走。（圖／翻攝自爆料公社）

男子先是對著店員表示「下次不要來了，我也不想來了，跟我講那麼多」，後更直接怒向櫃台店員表示「那我不付可以嗎？我不付！」，店員眼見氣氛尷尬，但仍向男子表示「還是要付錢」，熟知男子突然暴怒，怒吼「他X的抽根菸在那邊機機歪歪」、「我就不付阿！」、「怎樣？」、「不爽嗎？」、「出來單挑阿」、「我從你開業就來到現在」、「你錄影阿，叫警察來呀」、「路上我看到一次打一次」、「叫記者來」，期間男子更不斷對著店員飆罵五字經，最後還是一旁的親友見狀急忙上前阻止，上前結完帳並將人拉走，才未讓衝突擴大。

該名店員事後也起底該名爆走男子，男子疑為餐廳附近公司的大老闆，他也相當感概，當天他是真心為其他客人著想，直言「上班被這樣羞辱真得很不是滋味」。

▲▼有網友在爆料公社發文指出，24日晚間有大老闆來餐廳用餐並在室內抽菸，遭店員阻止後卻惱羞成怒當場爆走。（圖／翻攝自爆料公社）

▲店員表示，他只是上前提醒卻被這樣羞辱，真得很不是滋味。（圖／翻攝自爆料公社）

而影片曝光後，網友也紛紛在貼文下方留言「開幕來到現在很屌嗎？ 室內抽菸要罰錢他是知不知道？」、「告他啦！提早領年終獎金」、「這種就需要棒棒隊的伺候」、「真的跟他出去單挑他就慫了」、「標準的惱羞成怒樣」、「只有你一個的時候怎麼不動手呢？硬要等朋友進來才發飆」、「其實，他是不想付錢，沒發現他喊一喊就變成別人付錢」。

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