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社會 社會焦點 保障人權

騎士搶先左轉　轎車駕駛狂追10秒撞趴他！畫面曝惹網議：蓄意謀殺

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

▲機車和轎車轉彎時相當靠近。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

記者崔子柔／綜合報導

一名汽車駕駛日前要左轉時，遭一旁騎士搶先轉彎，沒想到他隨後狂踩近10秒油門，追上該名騎士後將他撞倒在地，影片昨日在網路上曝光，引起不少爭議。

昨日有網友將影片分享到臉書社團「爆料公社二社」，畫面中可見，20日上午8時30分一輛白色福斯轎車行駛在台南市永康區埔園街，車輛要左轉四維街時，和一名騎士幾乎同步左轉，不過後來騎士搶先進入車道。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

▲機車先轉進道路，汽車緊追。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

沒想到汽車駕駛過彎後連踩約10秒油門加速，緊追上該名騎士，後來騎士被撞倒在地，汽車也在原地停下，目前未知後續處理情況，另也有相關人士指出，是機車騎士先到該路口，汽車硬要搶快左轉。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

▲▼汽車撞上機車，騎士倒地。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

影片曝光後引來兩派網友爭議，有些人替汽車駕駛說話，「兩輪的那種垃圾轉法，總算踢到踢到鐵板了」、「再白目亂騎車啊」、「是我遇到，我也想撞」。

也有人認為，汽車駕駛的行為不合理，「開車的蓄意」、「機車就正常左轉，垃圾駕駛硬要去撞他」、「後面行車記錄器，是汽車從後來擠上來的，這蓄意謀殺了吧」、「自找麻煩，我是汽車根本不會理會那台機車」。

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