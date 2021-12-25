蕾宏之戰風向大反轉　陸網友「超瞎原因」求王力宏復出

▲李靚蕾喊出休戰後，中國大陸社群網站開始湧現支持王力宏復出的聲音。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

王力宏與前妻李靚蕾的婚變風波，在王力宏公開道歉並暫停演藝活動，與李靚蕾發文希望事件到此為止後，看似即將重歸平靜。然而，有網友發現，自從李靚蕾發出停戰宣言後，中國各大社群平台的風向突然出現大反轉，許多網友敲碗要求「王力宏復出」，其中一個原因竟是「想繼續聽王力宏的歌」。

有網友在PTT八卦板以「抖音、微博、虎撲反轉全面力挺王力宏？」為標題，指出在李靚蕾選擇休戰後，中國各大社群平台突然出現力挺王力宏復出的聲音，且激增數量之多與風向反轉之快，令原Po大感驚訝。原Po認為，反轉的主因可能是大陸年輕人對王力宏不太熟悉，「也沒在聽他的歌」，卻因鋪天蓋地的婚變消息而接觸王力宏的音樂，且一聽之下驚為天人，連帶讓王力宏的歌連續好幾天攻佔了「抖音」熱門排行。

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從網友分享的「虎撲」討論也可以發現，在王力宏事件的留言區中，不少網友轉為批評李靚蕾並支持王力宏，「原本力挺李靚蕾，但是看到王力宏那張臉還是淪陷了」、「一切都是李靚蕾在講，也沒有實證證明王力宏有怎樣」；「再聽他的歌下去我都要原諒他了」、「真的不想王力宏從此消失，太喜歡他的歌了」、「春晚想見王力宏，太好聽了」、「不是他的粉絲，但希望人品和作品可以分開」、「希望王力宏的歌不要被下架」。

▲不少網友轉為批評李靚蕾。

原Po表示，雖然不排除有網路水軍或公關公司參與其中，但目前看起來幾乎是全面性的支持王力宏，驚呼：「神級反轉？抖音一堆網友對王力宏轉粉了。」並猜測「王力宏是不是還有機會在大陸翻身？」對此，大多數網友抱持負面看法，表示「微博沒被關掉就很神奇了吧」、「很難吧，能繼續收版權費就很好了」還有網友質疑風向大反轉可能是特定帳號洗留言的結果。

▲網友們替王力宏叫屈。

此外，也有網友指出，即使「微博」有再多的反轉文與希望王力宏復出的文章與聲音，且大陸民眾也原諒了王力宏，但「王力宏被大陸官方封殺已經是事實，再洗也回不去了」、「網友再怎麼洗官方已經定調了」。

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