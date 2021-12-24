瑪莎惡少起訴了！男大生至今不敢出門　媽曝現況：後腦3個圓形禿

▲宋姓男大生精神壓力龐大，出院至今仍不敢出門。（圖／中榮提供）

記者鄧木卿、莊智勝／台中報導

台中瑪莎惡少案今檢方偵結，主嫌張敦量遭依殺人未遂、強制罪起訴，檢方求處重刑；另外2名同夥陳勁豪、李韋霖也依強制、傷害等罪起訴。消息曝光後，宋媽媽表示，張嫌當晚的打法簡直就是要致人於死地，檢察官以殺人未遂起訴，是得到司法公正的回應。

18歲的宋姓男大生11月7日凌晨結束教會活動後開車載友人回家，不料卻在台灣大道變換車道時不慎擦撞另量瑪莎拉蒂，喝醉酒的主嫌張敦量從副駕走下，當場大發雷霆，夥同好友陳勁豪、李韋霖將宋男架起痛毆，直接把人打進ICU，全案曝光後引起全台輿論譁然。

如今全案偵結，檢方依法將3嫌起訴。宋母說，張嫌當晚打人的手法簡直就是要致人於死，所以檢察官將他以殺人未遂罪起訴，是得到司法公正的回應；談到兒子的現況，宋母表示，兒子案發後因精神壓力大，至今足不出戶，不敢獨自出門，平常除了去醫院回診就是待在家，且兒子後腦也出現了3個「5元硬幣大小」的圓形禿。未來民事求償部分，宋母說，將等刑事告一段落，再來思考包括精神撫慰、看護治療等費用。

▼主嫌張敦量遭依殺人未遂、強制等罪起訴。（圖／記者白珈陽攝）