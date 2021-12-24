高三男戀國二少女「嘿咻26次害懷孕」　小女友求情：我是自願的

▲阿明明知小美未滿16歲，仍與她發生26次性關係，導致其懷孕。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者莊智勝／台中報導

台中市就讀高中三年級的阿明(化名)109年3月底透過網路認識就讀國二的女學生小美(化名)，2人進而交往成為情侶，但阿明明知小美年滿14歲、未滿16歲，仍與她發生性關係多達26次，直到小美懷孕2人戀情才因此曝光。台中地院法官審酌，阿明事後已與小美雙親達成協議及談妥後續處理，且對方也表明願意原諒，因此依妨害性自主罪判刑10月、緩刑3年，緩刑期間付保護管束。

判決書指出，阿明於109年3月28日在網路上認識小美，2人交往了3週後，阿明才知道小美就讀國中二年級、年僅14歲，但2人仍於110年2月6日偷嚐禁果，發生了第一次性行為。

隨後交往期間，阿明又與小美以每周2次的頻率，一共發生了26次性關係，最終導致小美懷孕，經告訴母親後，全案因此曝光。小美警詢時還替男友說話，表示每次發生性行為時，阿明都有經過她的同意，「我是自願的，我沒有要對他提出告訴！」事後雙方家長也積極商議，就小美即將生產後處理方式達成共識。

台中地院法官考量，阿明犯後深具悔意，且其就讀高中三年級，即將參加統測，並無工作收入；而小美的母親也表示，雙方家長有談過了，「願意原諒阿明」。因此法官認為，阿明應知所警惕，無再犯之虞，因此依妨害性自主罪判刑10月、緩刑3年，緩刑期間付保護管束，以啟自新。