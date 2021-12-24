網紅「超艾夾」酒店遇襲被砍　現況曝光！當愛家好爸爸

▲含羞草團員超艾夾2月中刀。（圖／翻攝臉書粉專「含羞草日記」）



記者崔子柔／綜合報導

百萬網紅YouTuber《含羞草日記》副團長「超艾夾」今年2月在高雄市大帝國舞廳前，和多名男子發生口角，隨後遭其中一人持刀砍傷，最後警方循線追查到主嫌蔡男，雙方達成和解，超艾夾如今傷勢已恢復完全，持續進行工作中。

警方到場後才知道，當事人是知名網紅超艾夾，其腰部、背部皆被砍傷，但當時行兇者已離開，追查發現是超艾夾的朋友和鄰桌酒客發生口角，雙方才引起爭執，不過超艾夾當天則在IG發文指出，他是到南部旅遊順道找朋友，看見有人在叫囂本想繞道離開，卻仍遭對方攻擊。

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事發後一個月，行兇者蔡男遭多名男子挾持痛毆，「含羞草日記」就在臉書粉專發文澄清，該案件與他們並無任何關聯，而超艾夾傷勢已經恢復，並陸續開始投入工作。

▲含羞草日記先前因夾娃娃技巧影片搏得眼球。（圖／翻攝自IG／超艾夾）



蔡男今年10月又捲入一起鬥毆糾紛，檢警調查發現，蔡男綽號叫金毛，在這2年間在高雄地區已犯下6起暴力傷害犯罪案件，讓市長陳其邁要求當地警方掃蕩新興角頭。

超艾夾事後和蔡男等人達成和解並撤告，目前已恢復在「含羞草日記」的工作，並持續更新個人頻道「超老師」，21日更新的影片就與創世基金會合作，進行「到宅服務」體驗，也常在IG PO出和兒女互動的生活照，有愛家好爸爸的形象。



▲▼超艾夾已痊癒復出。（圖／翻攝自IG／超艾夾）

