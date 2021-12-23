找到了！苗栗單親爸「撒網抓毛蟹」落水　下游200m淺灘尋獲遺體

▲警消在水面上來回搜索邱男身影。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍、莊智勝／苗栗報導

苗栗一名40歲的邱姓單親爸爸今(23日)凌晨與好友前往龍頸潭捕捉毛蟹，不料撒網時卻不是失足，當場跌落潭中遭強勁水流沖走，同行友人見狀急忙報案求救。警消到場時漏夜展開搜救，但一度指尋獲邱男頭上佩戴的頭燈，直到今下午2時51分，才終於在落水點下游約200公尺處的一處淺灘中發現邱男，但他已經明顯死亡。

警消指出，凌晨0時許接獲邱男的同行友人報案，指稱2人當時一同赴後龍溪支流、龍頸潭處撒網準備捕捉毛蟹，不料邱過程中疑因地面濕滑，當即失足落水，且瞬間遭到強勁水流帶走，整個人墜入水中、消失無蹤。

警消獲報後立即到場漏夜搜救，但由於事發地點水流強勁，且夜色昏暗、視線不佳，現場僅發現邱男佩戴的頭燈，搜救行動持續到凌晨4時仍一無所獲，短暫收隊後於今早7時持續搜救，但截至上午9時30分仍未尋獲邱男。邱男的妹妹、女兒接獲消息後也趕抵岸邊，女兒更一度落淚，呼喊「爸爸趕快起來，跟我們回家！」

搜救行動一直持續到下午2時51分，警消才終於在落水點下游約200公尺處的一處淺灘中發現邱男身影，當時他在水中載浮載沉，經打撈後確認已經明顯死亡，後續將交由警方處理。

初步了解，邱男是單親爸爸，與妻子離婚多年，獨力撫養2個女兒長大，偶爾也會到附近溪流抓毛蟹補貼家用，沒想到此次竟會發生憾事。