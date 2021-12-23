傳播妹陪吸毒斷片遭性侵　男客笑她「叫床像小孩哭」洩惡行

▲傳播妹陪客吸毒斷片遭性侵，還被揶揄「叫床聲像小孩哭」。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市1名胡姓男子2018年找1名傳播妹到摩鐵開「音樂桌」，一對一吸毒陪聊玩遊戲，卻趁對方High茫胡言亂語時，涉不戴套性侵得逞，女方醒來質問胡男為何自己衣衫不整，胡男揶揄她「叫床的聲音像小孩哭」，女方氣炸提告，胡男辯稱女方主動勾引他，台北地院不採信，依乘機性交罪判刑4年10月，可上訴。

本案發生於2018年9月22日，胡男因先前被查獲吸毒，過幾天要去觀察勒戒，想把家裡剩下4包毒品咖啡包用光，於是帶到北市1家精品旅館開房，聯繫傳播公司找1名傳播妹到場作陪5小時，講明要開「音樂桌」，也就是陪吸毒助興。

本案被害女子當天下午5時許奉派抵達，先收清鐘點費，接著陪胡男聊天，擲骰子，還變魔術給胡男看，不料喝下胡男提供的咖啡包，隨即斷片失憶，連接到公司與男友來電追問，她也毫無印象。

胡男趁機非禮，不戴套性侵得逞，事畢睡到隔天清晨4時許，女方驚醒赫見自己內衣扣被解開、短褲被扔在地上，心知出事了，把胡男搖起來質問，胡男宣稱女方主動勾引，還揶揄女方「叫床的聲音像小孩哭」。

女方又怒又羞，但想不起任何過程，沒跟胡男加收超時費用，就慌亂逃回家向男友哭訴，經男友陪伴，及時報案並驗傷，確認體內有胡男的精子細胞。胡男到案否認性侵，推稱女方迫於男友逼問、責罵的壓力，才誣賴他以卸責。

法官指被害人驗尿顯示含有鎮靜安眠藥物成分，還有K他命、卡西酮2種迷幻劑，與尼古丁等興奮劑，多重藥物導致昏睡前會胡言亂語，事後會失憶，加上女方男友證稱，午夜打電話問女友行蹤，女友語無倫次，說「這裡是什麼地方，看到的東西很奇怪」，完全聽不懂她在說什麼，狀況與藥物反應相符。

法官認為女方男友雖揚言「不驗傷就分手」，主因是女方當時仍自我安慰「應該沒發生什麼事情」，不願貿然承認遭性侵，但雙方事先並未約定性交易，胡男事後也沒對此付錢，據此認定胡男利用女方吸毒而意識不清之際性侵得逞，犯後無悔意，依乘機性交罪判刑4年10月，可上訴。