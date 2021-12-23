永和通緝犯屋頂驚逃畫面曝！「高空跳到另一棟房」　遭開11槍制伏

記者陳以昇、陳雕文、游宗樺、林昱萱／新北報導

新北市永和區23日發生一起警匪追逐槍案，而警方現已將嫌犯逮捕。初步清查，現場為槍枝改造工廠，於屋內起獲6把槍枝，且全部都已經上膛，而從畫面中可見，當時陳姓主嫌為了躲避警方追緝，不僅從窗戶逃跑，還一度跑到屋頂上，從其中一個屋頂，跳到另一個屋頂，畫面相當驚險。

▲陳嫌逃到屋頂。（圖／網友提供）

這起事件發生在23日上午，當時警方和陳嫌等人對峙，現場傳出陣陣槍響，引發附近居民驚嚇。據悉，此次警匪對峙案件主嫌為46歲通緝犯陳志明，其3月朝警方開槍後未到案，而遭警方通緝，直到今早發生警匪追逐，陳嫌逃至公寓屋簷，甚至一度跑上房子屋頂，在屋頂上徘徊了一陣後，竟然無視高度、直接從一個屋頂，用力跳到另一個屋頂，該危險的行徑，也讓拍下這驚險畫面的民眾嚇得大罵出聲。

▲陳嫌企圖通過窗戶逃跑。（圖／翻攝記者爆料網）

從畫面中可見，陳嫌逃到屋頂後，先是在屋頂上走來走去，接著站在屋頂邊緣猶豫了一陣後，接著竟蹲下身用力往對面屋頂一跳。不過，雖然陳嫌不斷企圖逃跑，最終仍是被警方開了11槍後擊中左大腿並被逮捕。

▲永和警匪對峙案，犯嫌遭逮。（圖／記者陳雕文攝）

此外，警方將陳嫌以及另外2男1女逮捕後，又於屋內起出6把已經上膛的槍枝，並發現大量現金、子彈，還有諸多改造槍枝所用的工具。經初步了解，陳嫌疑似本決定與警方一決死戰，但仍遭到警方開槍擊中左大腿，目前陳嫌已送醫救治，並無大礙，而至於詳細案情仍待警方深入調查釐清。