伸手討紅包！高雄警官「包庇色情業」　出國買春還打槍應召妹

▲高雄3線1星督察孫啟義涉嫌收賄、接受色情招待，判處有期徒刑11年、褫奪公權5年。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者莊智勝／高雄報導

時任高雄市政府警察局督察室3線1星督察的孫啟義，涉嫌收賄、接受色情招待，因此包庇轄內色情業者；案經高雄高分院審結，依貪污治罪條例判處孫有期徒刑11年、褫奪公權5年，全案可上訴。

判決書指出，孫啟義自民國99年起擔任督察，對轄內涉嫌經營女侍脫衣陪酒等色情營業場所，負有偵搜、調查、取締、查緝之責。不料102年間，轄內由劉姓業者經營的「佳佳小吃店」因涉嫌從事違法脫衣陪酒，屢屢遭到大林派出所擴大臨檢，嚴重影響經營；劉男為求解套，遂向孫啟義關說。

102年11、12月某日，劉男致電邀請孫啟義到店內相聚；而孫啟義當時明知該店已被大林派出所列為「擴大臨檢、正俗專案」目標，為避人耳目，戴著鴨舌帽、口罩前往店內赴約。劉男一見到孫後，立即訴苦「孫大哥，你看我開這樣的店，你們常來臨檢，小姐賺不了，人客怎敢來？」孫則回應「這要給人家拜託的，多少也要包個紅，加菜金。」劉男當即允諾，並介紹店內負責人認識孫啟義，還在店內廣告名片空白處抄錄孫的手機號碼備用；隨後孫則與店內越南籍女侍脫衣玩樂飲酒，由劉男全額招待。

此外，孫啟義103年得知劉男配偶是越南籍女子後，還要求劉男招待前往越南旅遊，並由劉妻找來多名應召女郎從事性交易，但孫不滿意應召女子外貌，最終予以拒卻。除了接受買春招待外，孫啟義因住家裝修需添置家電，因此購入冷氣、洗衣機等，皆全由劉男埋單，不法所得共34萬8000多元。

孫啟義應訊時承認與劉男熟識，雙方常有相互饋贈、交流之習慣；孫啟義還常為劉介紹生意，甚至劉男兒子提親時，孫還曾代表男方家屬出席，足見二人交情至深；但孫啟義控訴，103年起劉男因經商需要陸續向他借款，金額高達上千萬，然至106年，劉男經營公司倒閉，無法償還借款，雙方因此交惡，孫遂於107年向劉男提告詐欺，劉因此懷恨在心，才會控訴他收賄報復。

高雄地院審理後，依貪污治罪條例之違背職務收受賄絡及不正利益罪，判處孫啟義有期徒刑11年、褫奪公權5年。孫不服，提起上訴。高雄高分院合議庭法官認為，原審並無不妥，予以駁回，全案可上訴。