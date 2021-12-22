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升主管沒人要！高層轟「年輕人不上進」　待遇驚呆網：猴子都想逃

▲▼網友在PTT上分享學弟看到的辦公室景象，提問公務員實際工作時間不到五個小時嗎？（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲升主管加薪5千「沒人要自願」，公司高層大罵「年輕人不上進」，超血汗工作內容驚呆網。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／趙蔡州報導

被公司升遷是好事情，但若是「屎缺」，大家還願意嗎？一名網友在臉書爆料，他的公司因為產線組長辭職了，經理希望有作業員「自願」接班，但由於工作內容實在太血汗，還要背負幾十萬賠償責任，因此沒友人願意接手，讓經理氣到大罵「年輕人不上進」。

原PO在臉書「靠北老闆/主管2.0」表示，他公司的產線組長上周辭職了，公司經理希望有作業員自願接班救火，但該職位工作時間朝7晚8，上班必須提早一小時到公司查檢及點料、下班必須最後一個走，產線出事還要背上賠償責任，但薪水卻僅加5000元。

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他進一步透露，前任產線組長就是因為出事情，公司要求對方必須扛10%損料責任，要求負擔28萬元的高額賠償，導致前任組長一怒之下辭職閃人，如今公司找人接班，但「我們又不是笨蛋，付出跟收穫不成比例，誰要幹」、「現在每次開會，經理都罵我們年輕人不知上進」、「真的這麼好，你幹嘛不下來當組長」。

其他網友看了紛紛表示，「之前我當組長才多3000，而且是強迫的，沒問過我意見，大小事全包，給人少、錢也少，事爆多」、「給香蕉還請得到猴子，這種條件連猴子都想逃吧」、「笑死人，工作還要賠償，盈餘呢，有賺有多發嗎」、「賠償是違法的，有證據直接提告啊」、「把人逼走才發現沒人接班，笑死」。

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