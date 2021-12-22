　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

上傳「正在進行式」性愛照到推特！23歲男加碼分享摸鳥　要被罰2萬

▲▼手機充電，充電線，手機。（圖／pixabay）

▲阿宏將性愛照片分享到網路，被判處罰金2萬元。（圖／示意圖，無關本案／pixabay）

記者林昱萱／台北報導

一名男子「阿宏」（化名）幾個月前將自己的裸照、性行為當下的性愛照片上傳到網路，讓不特定網友可以觀看，而其照片正巧被正在執行網路巡邏的員警看見，其也因此被依法查辦。對此，台北地院審理後，依法對他處以罰金2萬元，得易服勞役。

判決指出，23歲的阿宏今年7、8月間分別將自己裸露生殖器官的照片、由另一男性與其進行性行為、阿宏替自己手淫的照片，於自家住處透過網路上傳到社交網站推特上面，讓不特定網友得以觀看上開性愛照片、裸露照片，而這些照片被於網路巡邏的員警發現後，也依法將阿宏查辦。阿宏被捕後，對於犯行坦承不諱，且又有查證照片5張等足以佐證，因此其犯嫌堪以認定。

法官認為，阿宏將自身性愛照片上傳到網路上的行徑，已經讓上開猥褻物品流傳於社會大眾，足以助長淫風、破壞社會善良風俗，且阿宏在上傳幾組猥褻照片時，也未設定任何密碼，以限制不特定人或特定多數人瀏覽，此舉已涉犯以網際網路方法供人觀覽猥褻照片罪。法官審酌，阿宏犯案後坦承犯行的犯後態度、兼衡其犯罪動機、手段、所生危害、生活狀況、智視程度、前科素行等一切情狀後，依法處以罰金，並諭知易服勞役折算標準。

對此，台北地院審理後，依犯以網際網路方法供人觀覽猥褻照片罪，判處阿宏處罰金新台幣2萬元，如易服勞役，得以新台幣1千元折算一日。

►神級保暖「石墨烯襪＋毯子」打5折！

ET快訊
「好市多神物」24年凍漲驚呆　內行引誘成功：都衝著它辦卡
4大疫苗+混打副作用比較出爐！　第2劑「這組合」最不舒服
被老公寵上天！「嫁最好的女星」網一致點名她：婆婆也當女兒在疼
Yumi吞藥「PO危重症急診單」有用意？　律師揪1疑點：很不
快訊／大新竹合併機會大增！　蔡英文首度表態力挺

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

端火鍋上桌卻打翻燙傷顧客　韓式名店女服務生沒錢賠遭起訴

闖墾丁祕境「鷹尖石」受傷　地形崎嶇救難隊員接力救下山

詐騙洗錢都靠他！水房主嫌擁「冷錢包」　警扣2.4萬顆泰達幣

女騎士撞上左轉白車倒地不起　女駕駛下車尖叫大喊「怎麼辦」

色翁「亂摸女店員私處」噁問：這裡不可以嗎？下秒還想拉她進廁所

上傳「正在進行式」性愛照到推特！23歲男加碼分享摸鳥　要被罰2萬

警局前挑釁！彰化檢舉魔人狂按喇叭+燒胎　誇張行徑全都錄

嘉義3兄弟爭產爆「搶人大作戰」！　90歲老父親當街被架走

大學旁開應召站！論壇PO辣照附「連結」價格...警上門嫖客軟了

用電鑽破壞鎖闖「士林法官宿舍」　囂張竊賊偷信用卡亂刷

王力宏.李靚蕾婚變爭議全劇終？　10分鐘看完「蕾神之錘VS.宏慌之力」

誤認男友「偷瞄大長腿」直接巴蕊　他轉頭喊冤：我只是研究車子...

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

3百萬名車「違規壓機車停等區」　騎士敲窗驚見...王世堅！堅哥！！！

轎車直接切入！重機急煞按喇叭　火大追上前「捶歪後照鏡」掀熱議

弟弟帶小被被奔狗床陪睡饋修❤　比特犬遭壓到腿麻仰頭大崩潰！

懷孕拉布拉多被主人送上狗肉車　好心哥「搶回1+8生命」狗媽笑了

巨鼠入侵！2歲童熟睡「身體被爬」 下秒鑽枕頭上...嬤驚醒秒彈出被窩

《全明星3》接力激戰！徐謀俊狂奔逆轉戰局　王子再展飛毛腿...艾薇首棒被超前自責哭了

《惡吻》家族合體！唐從聖遲到被猛虧　直樹爸「看過鄭元暢節目」結果糗了XD

端火鍋上桌卻打翻燙傷顧客　韓式名店女服務生沒錢賠遭起訴

闖墾丁祕境「鷹尖石」受傷　地形崎嶇救難隊員接力救下山

詐騙洗錢都靠他！水房主嫌擁「冷錢包」　警扣2.4萬顆泰達幣

女騎士撞上左轉白車倒地不起　女駕駛下車尖叫大喊「怎麼辦」

色翁「亂摸女店員私處」噁問：這裡不可以嗎？下秒還想拉她進廁所

上傳「正在進行式」性愛照到推特！23歲男加碼分享摸鳥　要被罰2萬

警局前挑釁！彰化檢舉魔人狂按喇叭+燒胎　誇張行徑全都錄

嘉義3兄弟爭產爆「搶人大作戰」！　90歲老父親當街被架走

大學旁開應召站！論壇PO辣照附「連結」價格...警上門嫖客軟了

用電鑽破壞鎖闖「士林法官宿舍」　囂張竊賊偷信用卡亂刷

北高行撤銷NCC否決凱擘移頻《壹電視新聞》　陳耀祥：侵害行政權

遼寧號艦隊西太平洋演練　日防衛省公佈「殲15起降演練」照片

前隊友尚波特：詹皇知道自己毀了籃球　揭湖人一哥假摔原因

黃偉哲顧生態護水雉！　期許建立民生與生態平衡點創雙贏

敬老金法律案「只為發錢」　北市府：議會僭越行政權

新北女回台東找媽媽迷途車站徘徊　警耐心安撫護送返家

WHO建議「免疫功能低下」患者　可接種第3劑Novavax疫苗

5G吃到飽1399元被酸太貴　遠傳總座：退休前下架吃到飽費率

蔡英文支持大新竹合併　朱立倫：民進黨一黨之私

陽耀勳遭釋出「我還可以打！」　投打不侷限只盼有機會

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

社會熱門新聞

王力宏住S Hotel隔離　遭控半夜彈鋼琴擾鄰

小12歲女友花雕雞麵下藥　喀擦剩1.5.公分...斷根男現況曝

南台灣「大學已婚系主任」遭控睡人妻：每周都能滿足妳

女大生「萬里飛行傘」重摔半殘失禁　教練輕生逃罪

按摩師性侵OL嗆「也不想妳在誰手上」　隔天下跪

國中男籃隊當後宮　教練狂親球員摸下體

兩度連結13歲少年　49歲女師下場曝

熱褲妹喝到爛醉！男同學竟拖到公園溜滑梯性侵

高中生發文譏同學：東坡肉　害父母賠1萬

即／新北中正橋5車連環撞！上班尖峰車流塞爆

台灣出現「新奪命武器」　警被攻擊恐連妨害公務都辦不成

闖紅燈撞死人　野馬男送精神鑑定

即／台61線南下110公里3車追撞　2人傷勢嚴重　

「你淪為我性奴」　她自認小三下場曝

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／網爆By2妹妹Yumi吞藥輕生

李靚蕾爆「電影院女友」是張惠妹！散場當眾抓猴

他嗆蕾神「狂影射很煩！拿證據」　遭一面倒回3字

Yumi爆輕生「洗胃搶救」現場照曝！

張惠妹崩潰大哭！王力宏冷暴力「絕情分手爛招曝」

王力宏「子彈都準備好了」道歉內幕曝

李靚蕾「替黑范夫妻澄清」引熱議！　陳建州回應了

快訊／遭李靚蕾二度影射　徐若瑄火大發文

遭拋棄山上！牠見救命稻草秒飛奔

張惠妹慘遇絕情郎！王力宏PO家人合照只修掉她

By2妹Yumi輕生爆是假的！醫護怒轟「她自己掛急診」

Yumi閨蜜007「5點嗆爆李靚蕾」！

福原愛爆新戀情！小5歲男友正是「橫濱偷情高帥男」

狗狗出門迎接外送員　他愣30秒噴淚

爆Yumi吞藥輕生譙王力宏…PO文者被猜「By2姐姐」

更多

最夯影音

更多
王力宏.李靚蕾婚變爭議全劇終？　10分鐘看完「蕾神之錘VS.宏慌之力」

王力宏.李靚蕾婚變爭議全劇終？　10分鐘看完「蕾神之錘VS.宏慌之力」
誤認男友「偷瞄大長腿」直接巴蕊　他轉頭喊冤：我只是研究車子...

誤認男友「偷瞄大長腿」直接巴蕊　他轉頭喊冤：我只是研究車子...

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

3百萬名車「違規壓機車停等區」　騎士敲窗驚見...王世堅！堅哥！！！

3百萬名車「違規壓機車停等區」　騎士敲窗驚見...王世堅！堅哥！！！

轎車直接切入！重機急煞按喇叭　火大追上前「捶歪後照鏡」掀熱議

轎車直接切入！重機急煞按喇叭　火大追上前「捶歪後照鏡」掀熱議

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面