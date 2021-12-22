上傳「正在進行式」性愛照到推特！23歲男加碼分享摸鳥　要被罰2萬

▲阿宏將性愛照片分享到網路，被判處罰金2萬元。（圖／示意圖，無關本案／pixabay）

記者林昱萱／台北報導

一名男子「阿宏」（化名）幾個月前將自己的裸照、性行為當下的性愛照片上傳到網路，讓不特定網友可以觀看，而其照片正巧被正在執行網路巡邏的員警看見，其也因此被依法查辦。對此，台北地院審理後，依法對他處以罰金2萬元，得易服勞役。

判決指出，23歲的阿宏今年7、8月間分別將自己裸露生殖器官的照片、由另一男性與其進行性行為、阿宏替自己手淫的照片，於自家住處透過網路上傳到社交網站推特上面，讓不特定網友得以觀看上開性愛照片、裸露照片，而這些照片被於網路巡邏的員警發現後，也依法將阿宏查辦。阿宏被捕後，對於犯行坦承不諱，且又有查證照片5張等足以佐證，因此其犯嫌堪以認定。

法官認為，阿宏將自身性愛照片上傳到網路上的行徑，已經讓上開猥褻物品流傳於社會大眾，足以助長淫風、破壞社會善良風俗，且阿宏在上傳幾組猥褻照片時，也未設定任何密碼，以限制不特定人或特定多數人瀏覽，此舉已涉犯以網際網路方法供人觀覽猥褻照片罪。法官審酌，阿宏犯案後坦承犯行的犯後態度、兼衡其犯罪動機、手段、所生危害、生活狀況、智視程度、前科素行等一切情狀後，依法處以罰金，並諭知易服勞役折算標準。

對此，台北地院審理後，依犯以網際網路方法供人觀覽猥褻照片罪，判處阿宏處罰金新台幣2萬元，如易服勞役，得以新台幣1千元折算一日。