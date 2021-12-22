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民宅爆炸製毒工廠現形　棄近億元毒品逃亡2嫌受傷又遭收押

▲台南市佳里區一處民宅發生爆炸起火，消防人員救災時發現該處係製毒工廠，警方起獲122公斤俗稱「喵喵」三級毒品之半成品與原料，追查逮捕2名嫌犯，全案依毒品罪嫌送辦擴偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市佳里區一處民宅發生爆炸起火，消防人員救災時發現該處係製毒工廠，警方起獲122公斤俗稱「喵喵」三級毒品之半成品與原料，追查逮捕2名嫌犯，全案依毒品罪嫌送辦擴偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南佳里區一處民宅，11月24日下午發生爆炸火警，消防人員救災發現堆放化學物品且瀰漫「臭味」，懷疑是製毒工廠，經通報佳里分局調查，市警局鑑識中心到場採證，發現是嫌犯製毒不慎引發火勢，除起獲122公斤俗稱「喵喵」三級毒品半成品與原料，專案小組追查逮捕2名嫌犯，全案依毒品罪嫌送辦，並擴大偵辦中。

▲台南市佳里區一處民宅發生爆炸起火，消防人員救災時發現該處係製毒工廠，警方起獲122公斤俗稱「喵喵」三級毒品之半成品與原料，追查逮捕2名嫌犯，全案依毒品罪嫌送辦擴偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

11月24日下午約4時許，台南市消防局119報案台接獲報案，台南市佳里區一處透天厝3樓竄出濃煙，消防人員迅速到場搶救時，發現屋內推放不明化學物品一批，現場瀰漫「臭味」，疑似製毒工廠，疑製毒過程不慎爆炸引火，馬上通報台南市警局，市警局長方仰寧得知後，立即指示刑事警察大隊及佳里分局組成專案小組，全力查緝。

▲台南市佳里區一處民宅發生爆炸起火，消防人員救災時發現該處係製毒工廠，警方起獲122公斤俗稱「喵喵」三級毒品之半成品與原料，追查逮捕2名嫌犯，全案依毒品罪嫌送辦擴偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

佳里分局代理分局長陳嘉得表示，經警方調查，本案涉案人32歲黃姓男子、26歲龔姓男子等2名嫌犯，係在提煉毒品時，疑似因為經驗不足，導致爆炸起火燃燒引發火警，意外讓隱身民宅的地下製毒工廠曝光，2嫌被爆炸燒傷，負傷逃離現場，但在警方全力查緝下，除起獲122公斤的甲基卡西酮（俗稱喵喵）的新興三級毒品之半成品與原料，並於第一時間掌握涉嫌對象，報請台南地方檢察署檢察官指揮偵辦，循線在台南及高雄查獲黃嫌等2名涉嫌人到案釐清相關案情，2嫌在偵訊中避重就輕，在檢察官訊後被羈押，警方將持續擴大追查毒品來源及追查涉案在逃共犯到案中。

▲台南市佳里區一處民宅發生爆炸起火，消防人員救災時發現該處係製毒工廠，警方起獲122公斤俗稱「喵喵」三級毒品之半成品與原料，追查逮捕2名嫌犯，全案依毒品罪嫌送辦擴偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方指出，本案被起獲的毒品半成品及原料，可製作毒品咖啡包，初估約可製成10萬毒咖啡包，幸及時查獲，可避免民眾遭禍害；「喵喵」作用類似搖頭丸，國外已有多起施用造成死亡案例，服用後可能會導致流鼻血、幻覺、噁心、嘔吐、妄想等副作用，長期使用也可能導致陽痿，甚至賠上性命。

▲台南市佳里區一處民宅發生爆炸起火，消防人員救災時發現該處係製毒工廠，警方起獲122公斤俗稱「喵喵」三級毒品之半成品與原料，追查逮捕2名嫌犯，全案依毒品罪嫌送辦擴偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警局長方仰寧重申，警方對毒品「零容忍」的決心，也「不容挑釁」，任何想要在臺南市犯罪或有潛藏犯罪動機的歹徒，最好打消念頭，因為警方一定全力打擊犯罪，全力防堵毒品對台南的危害。▲台南市佳里區一處民宅發生爆炸起火，消防人員救災時發現該處係製毒工廠，警方起獲122公斤俗稱「喵喵」三級毒品之半成品與原料，追查逮捕2名嫌犯，全案依毒品罪嫌送辦擴偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市佳里區一處民宅發生爆炸起火，消防人員救災時發現該處係製毒工廠，警方起獲122公斤俗稱「喵喵」三級毒品之半成品與原料，追查逮捕2名嫌犯，全案依毒品罪嫌送辦擴偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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