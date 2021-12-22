闖紅燈撞死孝女！野馬男送「精神鑑定」了　家屬慟：社會破網仍在

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記者趙蔡州／綜合報導

桃園市23歲葉姓設計師8月14日駕駛野馬跑車，行經苗栗竹南路段在時速100公里情況下闖紅燈，結果撞死一名21歲巫姓女騎士，他事後被檢方依公共危險致死罪嫌提起公訴，至今仍被羈押。法院審理期間，葉男再次要求精神鑑定，目前仍在醫院鑑定中，讓死者家屬痛斥他「只是想脫罪而已」。

葉男8月14日駕駛野馬跑車從台北前往苗栗，不料在苗栗竹南台一己路段闖紅燈，在時速100公里情況下撞上從左側通過路口的巫姓女騎士。巫女被撞飛後，在空中翻滾數圈後才重重落地，造成頭部嚴重受創、耳鼻冒血，當然陷入昏迷，送醫後有顱內出血，經插管搶救13天後宣告不治。

▲野馬男遭警方移送時，還對著媒體比中指，絲毫沒有悔改之意。（圖／記者黃孟珍攝）

車禍發生後，葉男不斷在IG上發布限時動態，只關心自己的「車輛報銷」，甚至直言「她原本是完全沒心跳的，如果今天不是我救的話，她基本上永久植物人」、「今天這輛車，如果不是我開，今天救的人如果不是我，我會死，她也會死，而且會是雙方當場暴斃」。

檢方偵辦時，葉男的辯護律師主張，葉男有精神疾病，要求送醫鑑定，葉男父母也說兒子曾看精神科，但不是很配合吃藥。檢察官則認為，葉男在數次訊問中應答自若、時序清楚、法律是非觀念正常，加上在看守所時言行與常人無異，犯行時應無辨識違法能力喪失或降低的情形，因此並未於偵查中送精神鑑定。

▲葉姓被檢方依公共危險致死罪嫌提起公訴。（圖／記者黃孟珍攝）

檢方偵結後，依公共危險致死罪嫌起訴葉男，並建請法院從重量刑。法院審理時，葉男辯護律師再次主張，葉男罹患精神疾病且有就醫紀錄，要求送精神鑑定，法官審酌後裁准，葉男因為被送往南投草屯療養院鑑定中，醫院醫生為求謹慎，決定分二次鑑定，分別在12月及明年1月。

巫女生前與爸爸、爺爺相依為命，為存錢讀大學已打工三年，連代步用的機車都還在分期付款，車禍發生後，死者親友在Youtube上傳影片，提到北捷隨機殺人、北投某國小割喉案、小燈泡事件及台鐵殺警等事件，感嘆「為什麼這個破網，這麼久了依舊存在」，如今聽聞葉男堅持要精神鑑定，認為對方只是想脫罪而已。

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