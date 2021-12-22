出身工地家庭闖聲林舞台失敗！爆紅工地哥堅不放棄唱歌「這是我最喜歡的事」

▲爆紅的20歲工地哥劉騰，以帥氣外型、好歌喉感動許多網友。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

「幫我們工程界爭口氣」、「外型和歌喉很可以」、「這是另一個境界的阿杜」、「聽他唱歌一度頭皮發麻」，爆紅的20歲工地哥劉騰，以帥氣外型、好歌喉感動許多網友，參加《聲林之王3》首次舞台失敗，劉騰想鼓勵大家「不論你是什麼角色，都要相信自己可以發光發熱」。

▲劉騰在2020年6月28日社群網站發了第一支唱歌影片，累積至今已經有140萬點閱率。

因為一支影片而爆紅的劉騰，他回想在社群網站發了第一支唱歌影片是2020年6月28日，累積至今已經有140萬點閱率，他說：「我還發了一支在工地工作影片，告訴大家我是在工地上班，居然有89萬人觀看，接著有很多經紀公司想要來簽我、邀約表演，也有新聞媒體想要採訪我，但是我還是在這裡啊！」不想被自卑感擊敗，真實的內心感受讓劉騰很難說出口。

▲在工地上班劉騰他隨身都會帶著藍芽喇叭，每天一直唱，從早唱到晚。

幼稚園時期的合照中，站在後方的是他的後母，劉騰談起小時候忍住眼眶淚水說：「我的親生母親在一歲時拋下我，我是阿祖帶大的，所以我很感謝我的阿祖。」出生在工地家庭，國小時很胖的劉騰常被別人嘲笑欺負，高中時半工半讀，早上在工地上班晚上去上夜校實在太累了，高二時只好休學，做工是一件辛苦的工作，所以他隨身都會帶著藍芽喇叭，把音樂放得很大聲唱歌給大家聽，「一直唱一直唱，每天一直唱，從早唱到晚，這就是我的工地人生。」

▲工地哥這三個字讓劉騰找到最喜歡做的事，就是唱歌。

影片在社群媒體爆紅時，劉騰驚喜說：「我一度真的覺得要變成大明星了，但是越來越多人唱衰我，我開始覺得很迷惘，歌手真的是我想要的嗎？」家人對我說「你什麼都沒有！你銅鎚頭比雞腿嘛！」劉騰說，但是工地哥這三個字讓我找到最喜歡做的事，就是唱歌，原來做自己喜歡做的事是這種感覺，「太爽了！」

▲《聲林之王3》要開始海選時，劉騰很猶豫要不要跨出這一步，還好順利通過海選。

《聲林之王3》要開始海選時，劉騰很猶豫要不要跨出這一步，但他決定做自己想做的事情，不管別人說什麼。順利通過海選後，劉騰參加《聲林之王3》首次錄影，他戴著馬的頭套唱歌，「我的代表動物是馬，因為我想證明自己，唱更多的歌、唱出我的心境給更多人聽。」可惜首次登台遭淘汰，他忍不住說「好難過，覺得失落。」追逐夢想的道路或許不會一帆風順，劉騰總是祈求老天爺給他一個機會或是不要再失敗，劉騰說，「我知道失敗是成功之前必經的過程，即便我很害怕失敗，我都不會放棄唱歌的夢想，因為這是我最喜歡做的事」。

▲可惜首次登《聲林之王3》舞台遭淘汰，他忍不住說「好難過」。

現在回頭想想，劉騰覺得是自己當時沒有把握好機會，雖然這次比賽已經失敗了，但他還是會去尋找專業的道路讓自己變得更厲害。他說，「我真的很想鼓勵跟我一樣的人，就算被看作社會底層，也不代表沒有機會站上高處的舞台，或許有很多人跟我一樣就是沒有自信很自卑，或許出身家庭不是那麼好，家庭否定你，不要害怕，有做就有機會，你要相信你自己，追逐夢想的過程，就像我之前在工地砌磚一樣，就是必須一磚一瓦的把夢想屋子築建起來，不論你是怎樣的角色，只要找到方向，終有一天一定會發光發熱。」

▲劉騰很想鼓勵跟他一樣的人，要相信自己，終有一天一定會發光發熱。

