咬死男童！比特犬索爾「免死」　潘孟安曝認養最新進度

▲屏東縣長潘孟安出席認養野餐派對，表示春日比特犬將評估認養 。（圖／屏東縣政府及資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府推廣友善動物，今年3月啟動「微笑浪浪·中途小站」計畫，迄今已成功送養100隻流浪犬、貓，今(19)日舉辦認養野餐派對，縣長潘孟安出席活動時透露，先前春日鄉發生比特犬「索爾」咬死3歲男童意外，由於案發時牠有綁練，收容時又和善親人，民眾又請願留命，「會審慎評選一名適宜飼養者，認養釋出」。

縣政府近年鼓勵民眾飼養寵物應以「領養代替購買」及「領養不棄養」，並與在地店家合作，今天在縣立圖書館戶外辦理認養成果發表會，以野餐派對方式，邀請寵物友善店家及認養戶帶毛小孩回娘家，共同歡聚與餐敘。

縣長潘孟安表示，屏東公立犬貓中途之家目前已是滿編的狀態，未來將會在麟洛地區新增動物醫院，包括設置美容學校、訓練中心等收容中心，更敦促同仁藉由家戶普查宣導飼主責任，稽查犬貓絕育、寵物晶片登記及注射狂犬病疫苗注射等事項，目前縣內寵物登記戶數共7534戶，遊蕩犬(貓)絕育隻數約6500餘隻。

媒體關心月初春日鄉比特犬「比爾」咬死3歲幼童後牠未來命運；潘孟安說，目前人道評估已結束，但因發生人命相關司法程序還未告一段落，先由縣府收容飼養，未來司法裁定一段落後，因比特犬屬特殊犬種，原飼主已無意飼養，縣府會審慎評選一名適宜飼養者，認養釋出。

縣府農業處表示，因應政府犬貓零撲殺政策，屏東縣公立犬貓中途之家犬貓在養率已經超過標準值，已無空間再收容流浪犬貓，故屏東縣政府便與在地寵物友善店家共同合作啟動「微笑浪浪·中途小站」計畫，建立流浪犬貓中途避風港，主要是將民眾所通報救援的流浪犬貓，先予絕育、植晶片及注射狂犬病疫苗後，再帶到合作店家讓民眾認養，縣府農業處動物保護及保育科透過粉絲專業FB宣傳毛孩認養資訊，提高犬貓認養機率。