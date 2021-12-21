春節後有望降級！莊人祥曝3考量「75歲以上疫苗覆蓋率要加油」

記者嚴云岑／台北報導

指揮中心昨公布第三劑12月24日起與第二劑間隔滿5個月的18歲民眾，都可以自行到診所預約施打。指揮中心發言人莊人祥表示，春節過後如果沒有疫情，加上疫苗接種程度提升的話有望降級。但他也提到，75歲以上接種情形還是不理想，「還是要再加油！」

指揮官陳時中昨表示，第三劑主要還是以18歲以上民眾為主，混打也沒有限制，而「65歲以上長者、長照機構住民與工作者、醫護人員/防疫工作人員及高風險工作人員(第一類-第三類對象)和容易感染及疾病嚴重風險者(COVID-19疫苗公費接種對象第類)建議優先接種。

而在廠牌規劃上，第三劑有BNT、莫德納和高端，但沒有AZ。陳時中直言，基本上現在專家看起來AZ作為追加劑的效果比其他要來得差，也考慮其他兩類型疫苗如果都有過敏或不良反應，才考慮第三劑打AZ，醫師也會從民眾表現情況做出的建議。

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中央流行疫情指揮中心公布第三劑疫苗施打規劃，高端等疫苗都入列，唯獨AZ不在名單內。衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）委員李秉穎說明決策原因，國內5個研究單位對各種不同疫苗廠牌組合都進行混打試驗，結果顯示抗體最高的是mRNA疫苗、接著是蛋白疫苗，最後是腺病毒。

李秉穎提到，研究結果看起來，假設第二劑是混打mRNA疫苗者，最後抗體會大於等於，甚至有時比純打疫苗稍高。

莊人祥表示，第三劑開放任何廠牌施打，未來會把各醫院提供的疫苗放在Google Map上方便民眾查找，民眾也可以在衛生局網頁上找到相關資訊。

由於Omicron病毒持續肆虐歐美各國，莊人祥也提到，春節後降級與否，除了看國內是否有有本土疫情外，也要就國際疫情進行通盤考量。