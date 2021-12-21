苦吞近60億天價罰款！　陸直播一姐薇婭「全網被封」

▲帶貨女王薇婭捲入逃稅風波。（圖／翻攝自微博）

文／中央社

中國「直播一姐」薇婭20日因逃漏稅遭官方鉅額罰款人民幣13.41億元（約新台幣約58.6億元）後，據媒體報導及網友反映，薇婭在中國各大網路平台的帳號都已被封閉，處於最嚴厲的「全網封禁」狀態。

綜合環球網、觀察者網等媒體報導，薇婭在新浪微博、淘寶直播、抖音、快手等平台的帳號，自20日晚間起即處於「無法顯示」的狀態，形同消失。

根據報導，薇婭成立的行銷公司昨晚透過微信工作群組，向員工通報這一突發情況，並通知員工先「回家休息」，而休息期間「工資照發」。

薇婭的公司註冊所在地浙江省杭州市稅務局20日公布，本名黃薇的薇婭因涉及逃漏稅，共須補繳及增繳逃漏、滯納金及罰款共人民幣13.41億元，成為中國今年加強文娛界稅收管理以來，金額最大的一次處罰。

在薇婭被開罰前，網路主播朱宸慧（雪梨Cherie）、林珊珊（林珊珊_Sunny）因偷逃稅款，11月22日被官方追繳稅款、加收滯納金及罰款分別達6555.31萬元和2767.25萬元，兩人的多個社群平台帳號也陸續被封禁。

▲雪梨、林珊珊曾是高收入的直播主，被當局查稅罰款後，2人多個社群平台帳號陸續被封禁。（圖／翻攝自微博）

薇婭20日被鉅額罰款後發表道歉公開信，指自己完全接受稅務部門依法做出的相關處罰決定，並將積極籌措資金在規定時間內完成補繳稅款、滯納金和罰款。並指自己「錯了就是錯了，我願意為我的錯誤承擔一切後果，對不起」。

中國官媒20日紛紛發表評論聲討薇婭。其中，中新社發表評論指出，這是「一次響亮的警鐘聲，敲打著每一名網絡主播」，讓他們意識到以往有著偷逃稅行為者應第一時間積極整改，「切莫嘗試在稅收體系中玩躲貓貓」。