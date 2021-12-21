車商找「撞車手」深夜破百時速自撞名貴跑車　詐保606萬9人起訴

▲二手車商找來「撞車手」。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）



記者游瓊華／台中報導

台中一名不肖盧姓二手車商先用人頭低價買瑪莎拉蒂、BMW、LEXUS等二手進口車，再投保高額全額車體險，之後找來「撞車手」，深夜以破百時速撞爛車，再向產險公司申請理賠，不僅不少無辜車主愛車衰被撞，盧男等竟連拖板車也照撞，真的是「用生命換現金」。檢警去年逮獲盧等人，檢方依詐欺罪嫌起訴涉案9人。

▲中打破獲詐團查扣瑪莎拉蒂、BMW及LEXUS等高級轎跑車。（圖／記者白珈陽攝，下同）

起訴書指出，35歲盧男在彰化市經營二手車行，知道較冷門進口二手車的市價，會比保險公司依殘值公式估算車價更低，因此有套利空間，竟故意製造假車禍詐領保險金，還可達到「滯銷二手車、清庫存換現金」的目的。

檢調查出，盧男先安排人頭車主買瑪莎拉蒂、BMW、LEXUS等進口車，再安排「撞車手」深夜駕車，在偏遠、無監視器處，以時速100公里以上高速撞路旁無辜民眾的車。「撞車手」的責任是把車撞到全毀或半毀，務必撞到引擎毀損，只要修復費用大於殘值，保險公司就會直接依車體損失險的保額全額給付。

「撞車手」完成撞車後自行向警方報案，謊稱因為駕車時恍神肇事，另為避免同一人報案引起警方跟保險公司注意，盧男等還安排「報案手」，最後再由人頭車主辦理出險向保險公司詐領保險金，之後再分贓款。

檢警去年拘捕盧男及共犯到案，查扣瑪莎拉蒂、BMW及LEXUS等高級轎跑車4部、相關詐保與理賠文件等證物，經檢警調查，盧男等人一共犯下5件詐領保險金案，裝爛3台LEXUS、一台馬自達、一台福斯，詐得不法款項606萬元，台中地檢署今偵結，依詐欺取財罪嫌起訴盧等9人。