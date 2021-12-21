台南真正「我家巷口」虱目魚！肉比飯多才50元　在地人曝用餐時間

▲京華虱目魚。（圖／大手牽小手。玩樂趣！！！授權提供，請勿隨意翻攝以免侵權）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台南知名鹹粥日前無預警漲價，一碗要價200元的虱目魚粥引起網友討論。然而，台南還是有許多銅板美食，如位於南區金華路上的一間老店「京華虱目魚」，就是在地人最愛的選擇，尤其是虱目魚粥內的肉比飯還多，讓人看了口水直流。

京華虱目魚位於南區金華路上，每天早上5點開賣，虱目魚粥、蚵仔粥、蚵仔湯一律50元，且料都多到滿出來，甚至比飯還多，許多在地人每天都會來用餐，直呼湯頭鮮甜，老闆還會在裡面偷加蚵仔，「在外面都要80到100元，他賣50元很便宜」。

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京華虱目魚的菜單顯示，虱目魚粥、蚵仔粥、蚵仔湯、魚腸都只要50元，魚頭30元、白飯10元，司目魚肚或司目魚肚粥加蚵都只要110元，司目魚肚粥則是90元，單點司目魚肚則為80元。

業者表示，這間店是從阿公時代開始經營，因為是辛苦過來的，才會想讓大家用銅板價吃到好吃的東西，又可以吃飽。

許多網友看完紛紛留言，「才50，太便宜了吧」、「別再報導了，住這邊的都吃不到」、「這家都中午前就賣完了，不會有觀光客吧」、「終於不用看王力宏了」、「反觀一堆漲超兇的...只好不吃了」、「跟對面大成路開的一樣好吃，兩邊生意都很好」、「以前專程南下去品嘗，真的很便宜很好吃，沒想到被報出來了，希望不要漲價阿」。

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